 

Блогер Мамикс после травмы и госпитализации впал в кому

09.01.2022, 21:07, Разное
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Известный блогер Мамикс после травмы и госпитализации впал в кому. На днях он вышел на связь во «ВКонтакте» и пояснил о своем самочувствии.
На канал Максима Монахова подписаны более 18 миллионов подписчиков, которые забеспокоились из-за того, что блогер пропал и не публикует новых роликов. Отсутствовала его активность и в социальных сетях. На днях стало известно, что причиной этого стала госпитализация и кома. В новом посте в соцсети Мамикс сообщил, что вынужден писать текст одной рукой, так как вторая в гипсе. Блогер уверен, что после комы его жизнь изменится, но теперь он не знает, когда сможет снимать новые ролики и в каком виде ему придется появляться перед камерой.

Изображение взято с: vk.com/n1maks
Эти слова обеспокоили фанатов, ведь намекают на то, что его внешность изменилась. Также неизвестно, что стало причиной получения травмы и какого она характера. Многие подписчики уверены, что инцидент произошел во время проведения очередного эксперимента, однако сам Мамикс пока хранит молчание и не делится подробностями.

Источник: vk.com



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