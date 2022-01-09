 

Карякин назвал причину аварии на седьмом этапе «Дакара»

09.01.2022, 21:06, Новости дня
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Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал серьезную аварию, в которую попала его команда на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».

«Для нас гонка закончилась. Один нерадивый гонщик вылетел нам навстречу из-за поворота и произошло лобовое столкновение. Вследствие чего машины не подлежат… Да чего там с машинами. Для нас гонка закончена», – передает «Чемпионат» слова Карякина

«Расстояние от апекса поворота, откуда выехал участник, 7-8 метров. Мы ехали на скорости 110-120 км/ч. Мы начали уходить во внутрь поворота. Он выворачивал из-за кучи, чтобы вернуться за точкой, которую не взял», – добавил Сергей.

Позднее Карякин рассказал, что все еще может продолжить выступление на «Дакаре». «Последние новости от Сергея: Везем технику в лагерь. Каркас цел, но передняя часть рамы сильно повреждена. Ребята будут ремонтировать технику до самого момента старта. Если успеют – стартуем следующий СУ», – сообщила Snag Team. Отметим, что экипаж №333, который врезался в машину Карякина, числится за итальянцем Марко Каррара.

На странице команды в Youtube штурман экипажа Антон Власюк подробно разобрал случившуюся аварию.

Ранее в воскресенье российский гонщик Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара». 



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