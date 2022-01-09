Столтенберг заявил о возможности политического урегулирования разногласий НАТО с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью британской газете Financial Times, что риск военного конфликта между альянсом и Россией сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий.

«Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. <…> Но сохраняется риск конфликта», – цитирует его РИА «Новости», пригрозив «сдерживающими мерами НАТО» в случае обострения отношений между альянсом и России.

Он добавил, что США и Североатлантический альянс готовы обсуждать с Россией меры по снижению риска, касающиеся, в частности, контроля над вооружениями и усилий по обеспечению большей прозрачности военной деятельности.

Одновременно генсек НАТО назвал неприемлемым требование РФ касательно невступления Украины в альянс. По сообщению издания, Столтенберг считает, что такое требование нарушает «основные принципы» НАТО.

Также Столтенберг считает, что переговоры с Россией могут растянуться на «серию встреч» для поиска приемлемых решений для всех сторон и компромисса.

В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.