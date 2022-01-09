 

“Продам волосы. Майами. Дорого”. Влад Яма показал, как сын с помощью электробритвы изменил его внешность

09.01.2022, 20:58, Новости дня
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Сначала 39-летний Яма поинтересовался у подписчиков – сможет ли шестилетний Леон выполнить работу, а затем показал, как мальчик сосредоточенно управляется электроприбором. После хореограф разместил фото с подписью “Продам волосы. Майами. Дорого”.

Скриншот: vladyama_official / Instagram
Контекст:

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье учителей истории. У него есть старший брат Дмитрий, который работает юристом.

Яма с семи лет занимается танцами. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца.

Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2015-м хореограф женился на своей девушке Лилиане, с которой долго встречался. В декабре 2015-го у пары родился сын Леон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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