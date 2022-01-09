 

Мнение: Про курс и тестирование

09.01.2022, 20:52, Разное
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Друзья, курс закрыт, продажа тренажеров закрыта. Я и так продлила на целых полдня.

Даже людям из Казахстана не могу сделать исключение, курс снят с публикации и индивидуально его проходить нельзя.

Всем, кто будет нарушать авторские права, плагиатить и делиться материалами курса с друзьями, курс этот пользу не принесет.

В блоге у меня много информации, в том числе про ресурсы, и вся доступна и бесплатна.

А на курсе мы не только получением информации занимались, совсем другими вещами и они требуют соблюдения правил, если вы хотите получить пользу.

Имейте это, пожалуйста, в виду.

В комментаторы я добавляю после курса, при условии нормально составленного запроса, длинно писать не надо, самую суть, я должны понять, насколько вы в теме блога.

И если вы новичок в комментаторах, пожалуйста, ведите себя немного скромней, хотя бы первые 20 комментариев. Не спорьте со старыми комментаторами, не пишите слишком эмоционально и категорично, тоном экспертов.

Если после 20 комментариев вы остались в комментаторах, можно сказать, что первый фильтр вы прошли.

После месяца комментирования вы уже не новичок, если комментировали регулярно.

С баллами за тестирование будет следующее.

Людей на курсе было очень много, всех в таблицу я внести не смогу. 60 процентов были новые, те, кого никогда не было на тестированиях.

Поэтому в таблицу я внесу только тех, у кого будет сертификат. Если вас в таблице нет, значит результат ваш за тест низкий.

Но при выдаче итоговых аттестатов я буду учитывать участие в курсах.

Баллы мы несколько дней будем подсчитывать, запаситесь терпением.

Предлагаю поделиться свежими впечатлениями от курса, если сможете сформулировать. Через три месяца еще раз спрошу, поскольку результат в смысле практической пользы будет отсроченным.

Источник: Эволюция



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