Мнение: Про курс и тестирование
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Друзья, курс закрыт, продажа тренажеров закрыта. Я и так продлила на целых полдня.
Даже людям из Казахстана не могу сделать исключение, курс снят с публикации и индивидуально его проходить нельзя.
Всем, кто будет нарушать авторские права, плагиатить и делиться материалами курса с друзьями, курс этот пользу не принесет.
В блоге у меня много информации, в том числе про ресурсы, и вся доступна и бесплатна.
А на курсе мы не только получением информации занимались, совсем другими вещами и они требуют соблюдения правил, если вы хотите получить пользу.
Имейте это, пожалуйста, в виду.
В комментаторы я добавляю после курса, при условии нормально составленного запроса, длинно писать не надо, самую суть, я должны понять, насколько вы в теме блога.
И если вы новичок в комментаторах, пожалуйста, ведите себя немного скромней, хотя бы первые 20 комментариев. Не спорьте со старыми комментаторами, не пишите слишком эмоционально и категорично, тоном экспертов.
Если после 20 комментариев вы остались в комментаторах, можно сказать, что первый фильтр вы прошли.
После месяца комментирования вы уже не новичок, если комментировали регулярно.
С баллами за тестирование будет следующее.
Людей на курсе было очень много, всех в таблицу я внести не смогу. 60 процентов были новые, те, кого никогда не было на тестированиях.
Поэтому в таблицу я внесу только тех, у кого будет сертификат. Если вас в таблице нет, значит результат ваш за тест низкий.
Но при выдаче итоговых аттестатов я буду учитывать участие в курсах.
Баллы мы несколько дней будем подсчитывать, запаситесь терпением.
Предлагаю поделиться свежими впечатлениями от курса, если сможете сформулировать. Через три месяца еще раз спрошу, поскольку результат в смысле практической пользы будет отсроченным.
Источник: Эволюция
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