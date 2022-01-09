 

Колодезную, речную и талую воду обложат налогами на добычу полезных ископаемых

09.01.2022, 20:51, Разное
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Требования к более бережному расходованию природных богатств России, включая жизненно необходимые водные ресурсы, нашли свое воплощение в проекте постановления о налогообложении природных и искусственных источников воды. Документ уже вышел на этап межведомственного согласования.

Налог на добычу полезных ископаемых предложено взимать с физических лиц, пользующихся в личных целях артезианскими скважинами, колодцами, водой из рек, озер и ручьев, талой водой. Размер налога будет рассчитываться, исходя из разницы между нормами потребления воды для водопроводной сети и фактическим потреблением.

“Если некто не пользуется водой из водопровода, то ведь где-то он ее берет? Это модель налогообложения с наиболее полным охватом, сразу исключающая недоимки. Для экологии, сохранения природы это очень важно”, – поделился с газетой “Коммерсант” источник в правительстве.

В том случае, если водопроводная сеть отсутствует в принципе, налогооблагаемой базой предложено считать норму потребления воды по средней цифре – это около 7 кубических метров на человека в месяц. Некоторые чиновники указывают, что эта цифра могла значительно устареть, и предлагают разработать новую методику расчета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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