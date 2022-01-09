Только за полчаса перед выходом: как пользоваться кремами в морозы

Когда наступают сильные морозы, важно помнить несложные правила, которые позволят защититься от обморожений. Прежде всего, необходимо отказаться от использования нескольких видов кремов. Собираясь на улицу, не наносите на лицо ни увлажняющий, ни тональный кремы, так как в них содержится вода. Заполняя поры, вода замерзает на морозе.

Как правильно собираться в мороз на улицу

Если зимой ваша кожа склонна к сухости, за двадцать пять-тридцать минут до того, как вы соберетесь выходить на улицу, нанесите на лицо жирный крем, а губы намажьте бесцветной помадой.

Также в сильный мороз следует получше утеплиться. Обязательно наденьте теплые носки, шапку и шарф. Вместо перчаток возьмите варежки, в них руки не так будут мерзнуть. Если на улице слишком холодно, не проводите на морозе более полутора часов. Не забывайте делать небольшие перерывы и заходить в теплое помещение (кафе или магазин), чтобы согреться.

На улице необходимо постоянно двигаться. Например, если вы ждете автобус, не нужно стоять на месте. Лучше прогуливаться рядом с остановкой, так как, охлаждаясь, сосуды сжимаются, и кровь по ним проходит хуже. А это вредно для конечностей.

От чего еще следует отказаться в морозную погоду

В морозную погоду также не рекомендуется соблюдать низкокалорийную диету. Ведь чем больше организм потребляет калорий, тем больше он обеспечен защитой от холода. В рационе должно быть больше продуктов, содержащих витамин C. Приветствуется потребление аскорбиновой кислоты, так как она полезна для иммунной системы и способствует улучшению микроциркуляции крови.

Если вы хотите согреться в мороз, алкоголь пить нельзя. При употреблении спиртного сосуды сначала расширяются, но затем происходит из резкое сужение. Также алкоголю свойственно притуплять болевые ощущения, а когда человек начинает замерзать, то может своевременно не почувствовать дискомфорт.