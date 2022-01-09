Мнение: Восточная газовая программа, Китай сближается с Никарагуа и скоростная трасса в Монголию

1. Завершение строительства «Северного потока – 2» позволяет России высвободить и перенести ресурсы для дальнейшего развития нашей газовой отрасли с западного направления на восточное. Коллега genby пишет про Восточную газовую программу:

https://genby.livejournal.com/966110.html

Взяв в газовые клещи Украину, Россия полностью решила все газовые проблемы на западе, создав работающую систему, в которой отключение одного-двух транзитеров не создает особых проблем. Осталась проблема “одного покупателя”. Монополия ЕС на закупки российского газа. Решение этой проблемы лежит на востоке. Это создание возможности перекидывать до 100 млрд кубометров газа с запада на восток или наоборот.

Для этого надо соединить западную газовую систему страны с свежепостроенной “Силой Сибири-1”, газопроводом Новосибирск-Иркутск.

Соединить “Силу Сибири-1” с условной “Силой Сибири-3”, газопроводом Благовещенск-Хабаровск. Это решение проблемы “одного покупателя” в виде Китая, чтобы можно было предложить газ в портах Дальнего Востока.

Проложить газопровод “Сила Сибири-2” от Ямала до Китая через Монголию. Он будет частью перемычки между западной и восточной газовыми системами, а также пройдет через ещё не газифицированные районы Сибири, решая задачу их полной газификации.

Такая полностью построенная газовая система позволит перекидывать экспортные газовые мощности страны с запада на восток и с востока на запад, что снимет проблемы одного покупателя в ЕС или Китае. Позволит газифицировать ещё не затронутые регионы Сибири. А создание громадных перерабатывающих комплексов на восточном и западном газовых концах позволит перерабатывать газовые излишки в другие легко экспортируемые по железной дороге и на судах продукты.

2. Ещё к вопросу о строительстве Никарагуанского канала. Виктор Мараховский пишет о сближении Китая с Никарагуа:

https://t.me/s/vmarahovsky

Как сообщают дятлы мировых СМИ, “менее чем через месяц после разрыва дипотношений Никарагуа с Тайванем Китай открывает своё посольство – в здании бывшего тайваньского”.

Любопытен здесь следующий пассаж (цитирую по Guardian): “Президент Никарагуа Д. Ортега установил дипотношения с Китаем, но они были разорваны в 1990 году, когда он проиграл выборы и Никарагуа признало Тайвань”.

Для справки: в 1990 году Ортегу заменили на патентованную даму без страха и упрёка, выращенную и выученную в США, которая тут же “провела серию либеральных реформ” (спойлер: реформы были известно в чью пользу, благосостояние никарагуанцев по каким-то непонятным причинам не расцвело). Этот финт отлично знаком, думаю, жителям многих постсоветских республик: я помню период вступления прибалтов в НАТО и ЕС, когда во главе данных мини-стран стояли исключительно эмигранты, выросшие на западе.

Что ещё любопытней – одним из первых действий, предписанных Никарагуа после проамериканского триумфа, стал шаг по признанию Тайваня – что автоматически самоотпиливало эту центральноамериканскую страну от великой нации по ту сторону Тихого океана. Такое же самоотпиливание практиковалось и постсоветскими республиками – в форме создания там каких-нибудь принципиальных непримиримостей, исключавших саму мысль о сближении с Россией (обычно – в форме требования компенсаций за советский период или даже территориальных претензий). Ещё раньше это было обкатано на Японии, которой, как мы помним, фактически запретили решить миром курильский вопрос с СССР.

3. Строящуюся трассу «Москва — Казань» решили продлить в Сибирь, чуть ли не до Монголии:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/zachem-rossiia-hochet-postroit-doroguiu-avtodorogu-cherez-polstrany-v-malonaselennuiu-mongoliiu-61bde018f8a3fd2452e2cc88

Важным инфраструктурным проектом России является строительство 800-километровой скоростной трассы М-12 из Москвы в Казань за 550 миллиардов рублей, по которой до пункта назначения можно будет добраться за 6,5-7 часов. И это не просто скоростная трасса между российскими городами, но и часть международного проекта «Западный Китай — Западная Европа».

И одной из главных тем ушедшего года в области инфраструктуры и транспорта является новость о продлении строящейся трассы М-12 до Екатеринбурга, а потом и вовсе до Новосибирска с продолжением строительства автодороги в Монголию. Некоторые задались вопросом: зачем тратить большое количество денег для трассы в малонаселенную Монголию?

Очевидно, что тут дело не в самой Монголии — страна имеет небольшое население (около 3 миллионов), а торговый оборот между Россией и Монголией составляет всего $1,4 млрд (доля страны в российском внешнеторговом обороте составляет всего 0,25%). Дело тут в более глобальной торговле — с Китаем, а Монголия как раз является транспортным «буфером» между Россией и Северным Китаем. <…>

Скоростная трасса, в первую очередь, усилит торговые связи между Китаем, Россией и Европой, позволит зарабатывать сотни миллионов долларов на транзите грузов. Есть и множество других плюсов:

* Развитие транспортной системы Сибири и Урала — изначально М-12 шла из Москвы в Казань, но теперь подобный проект охватит и крупнейшие сибирские города — Омск, Новосибирск, Барнаул. А транспортные пути, как мы знаем, на протяжении всей истории дают толчок к экономическому развитию регионов.

* Повышение эффективности внутренней торговли и стимулирование экономического роста. Для сравнения, только трасса Москва-Казань охватывает 40% металлургической и 50% оборонной и аэрокосмической промышленности России.

* Деньги от транзита китайских товаров будут идти непосредственно в федеральный бюджет России. Поэтому очень важно обеспечить всю страну качественными и скоростными магистралями, чтобы увеличить грузопоток товаров из Азии в Европу и обратно.