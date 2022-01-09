Врач назвал связанный со сном признак дефицита витамина D

Витамин D является важным для здоровья и нормальной работы организма химическим веществом. Врач Майкл Бреус рассказал, что при его дефиците у человека могут появиться несколько симптомов, один из которых связан со сном.

При длительной нехватке «солнечного» витамина у человека начнут деформироваться кости, вызывая болевые ощущения. Признаком данного состояния может быть плохой сон. Речь идет о короткой продолжительности ночного отдыха и невозможности уснуть. Это подтвердилось после исследования, которое провели китайские исследователи в 2018 году. В результате удалось обнаружить связь между уровнем витамина D и качеством и длительность сна.

Чтобы поддерживать уровень данного витамина в норме, следует больше гулять на улице в солнечную погоду, употреблять жирные сорта рыбы, красное мясо и яйца. При желании принимать добавки следует сначала проконсультироваться с врачом, чтобы не усугубить состояние.

Источник: www.medikforum.ru