 

Собчак нецензурно ответила МИД

09.01.2022, 20:22, Новости дня
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МИД РФ ответил журналистке Ксении Собчак на замечание о «неувязочке» в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о ситуации в Казахстане. За этим вновь последовала реакция журналистки: она нецензурно ответила МИД.

«Ксения, это не у Захаровой неувязочка, а у Вас приступ глупости и злости, в пылу которого Вы снова все перепутали. Рассказываем. О непонимании ситуации вокруг обращения Казахстана в ОДКБ сообщила Ваш кумир Джен Псаки. Но вообще это прекрасно, что Вы читаете федеральные СМИ. Главное, чтобы не по утрам», – говорится в Telegram-канале МИД России.

Спустя время Собчак в нецензурной форме ответила российскому МИД в своем Telegram-канале.

«МИД нашей с вами страны, друзья. Целое, ***, министерство», – написала она.

В Сети обратили внимание на перепалку Собчак и МИД России, после чего журналистка оставила ироничный комментарий в своем Telegram-канале.

«Интересно, это говорит больше о моем уровне или об уровне российских дипломатов?» – задалась вопросом Собчак.

Напомним, в четверг Собчак отреагировала в своем блоге в Telegram на заявление Захаровой о том, что США не понимают происходящего в Казахстане.



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