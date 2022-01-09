Токаев сменил двух заместителей главы комитета нацбезопасности страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил двух заместителей главы комитета национальной безопасности страны, следует из президентских указов, обнародованных пресс-службой главы казахстанского государства.

Как информирует РИА «Новости», от занимаемых должностей освобождены заместители председателя КНБ Осипов Марат Сапарович и Ергожин Даулет Едилович.

Новыми заместителями главы КНБ назначены указом президента Косжанов Бакытбек Жамалбекович и Амерханов Аскар Баймерденович.

Также пресс-секретарь главы республики Берик Уали в эфире казахстанского телеканала «Хабар 24» сообщил, что Токаев произведет кадровые перестановки 11 января.

Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.

Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы РФ совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.