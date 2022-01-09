 

Рябков назвал провокацией заявления США о применении Россией силы против Украины

09.01.2022, 20:22, Новости дня
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Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что РФ может устроить инцидент для применения военной силы против Украины являются большой провокацией, которая не имеет никакого отношения к реальности, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

«Это заявление само по себе – это большая провокация. Заявление рассчитано на профанов, на людей, которые слепо верят американской пропаганде», – цитирует его ТАСС.

По его словам, «говорить о том, что возможны некие провокации после прохода британского эсминца во взаимодействии с американским самолетом-разведчиком на траверзе мыса Фиолент напротив Севастополя – по меньшей мере глупо. Это циничный розыгрыш, жонглирование фразеологией, которая к реальности не имеет никакого отношения».

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США продолжат предоставлять Украине оборонительные военные средства.

«Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя», – сказал он.

Блинкен добавил, что «также ясно, что в случае дальнейшей российской агрессии НАТО будет еще более усиливаться».

Госсекретарь полагает, что на российско-американских переговорах по безопасности вряд ли будут достигнуты значимые успехи, пока войска России, по версии Вашингтона, находятся вблизи границы с Украиной.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.



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