Мнение: Тайвань — это китайская Украина, а Украина — российский Тайвань

Тайвань — это китайская Украина, а Украина — российский Тайвань

Объединение держав востока может привести к серьезным глобальным изменениям, включая изменение доминирующего глобального режима, который сейчас все еще диктуют США

В 2022 году Россия и Китай входят с весьма схожими геополитическими проблемами. Обе страны испытывают сильное американское давление, и у обеих есть территории, которые США пытаются использовать или уже используют против них. В случае России это Украина, а в случае Китая — Тайвань. Трудно себе представить, чтобы китайские и российские руководители при непосредственном общении не обратили внимания на схожесть своего положения, а значит, есть основания ожидать, что и решение их проблем будет в определенной мере скоординированным.

Россия противостоит НАТО, который явно желает продолжать расширение и подбирается к ее границам, проникая в самую опасную зону — на Украину. Эта цель НАТО понятна уже хотя бы потому, что никто из представителей этого военного блока не сказал ничего плохого в ответ на украинский призыв принять Украину в альянс как можно скорее. Более того, единственное, что слышно от НАТО, так это отказ от так называемых «гарантий безопасности», требуемых Россией, и слова о том, что у любой страны есть право самой решать, в какой военный блок ей входить.

В Азии НАТО (пока) нет, но зато США формирует там схожие коалиции, такие как «Четырехсторонний диалог по безопасности» (QUAD) и AUKUS. В принципе стратегия та же: создать блок сначала в целях безопасности, а потом расширить его военные цели и окружить его силами Китай. В этом смысле Тайвань играет исключительно важную роль, поскольку США поддерживают его годами, в том числе военно-политическими средствами, хотя де-юре с Тайванем их не связывают дипломатические отношения, то есть официально продолжается политика «единого Китая», в рамках которой Тайвань — часть Китая.

Но в практическом смысле, особенно если смотреть на ситуацию через призму американской исключительно амбициозной стратегии военного окружения двух геополитических соперников, Тайвань — это китайская Украина, а Украина — российский Тайвань.

В то же время формируется весьма схожее видение и у американских союзников как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе. Конечно, «мнения» американских союзников всегда подвержены решающему влиянию Соединенных Штатов, и поэтому сходство их позиций в разных концах мира нисколько не удивляет. Что это за мнение? Речь идет об убежденности, что РоссииКитаю нельзя больше позволять агрессивное поведение и что нужно провести (красную) линию и всеми силами отстаивать независимость и демократию Украины/Тайваня.

Мы входим в новый год с очень похожими ожиданиями, связанными с двумя разными концами мира. Говорят, Россия готовится в скором времени вторгнуться на Украину и для этого уже сосредоточила около ста тысяч солдат близ украинской границы. О Китае говорят, что китайские войска активно отрабатывают план вторжения на Тайвань, и поэтому все чаще многочисленные китайские военные самолеты вторгаются в тайваньскую зону противовоздушной обороны, чтобы таким образом проверить и «издергать» тайваньскую готовность к обороне.

Вне зависимости от того, правда это или нет (или правда только отчасти — в одном конце мира), факт в том, что Китай и Россия оказались в очень похожей ситуации, и это дополнительно их сближает. Их обоих выставляют опасными агрессорами, на которых надо сильно надавить, чтобы помешать их планам (пока только в политическом, дипломатическом и экономическом смысле). Что касается планов, то и Москва, и Пекин хорошо знакомы с содержанием общедоступных документов, посвященных стратегии НАТО до 2030 года. Там черным по белому написано, что Россия и Китай — это «угрозы», и при этом сейчас бóльший акцент делается на Китай. Кроме того, все чаще мы слышим о расширении американских инициатив в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Параллельно Россия, пусть она и сосредоточила свои военные силы на украинской границе, борется против расширения НАТО по американской инициативе, а также против прямого американского военного присутствия на востоке Европы. Поэтому российский президент Владимир Путин отправил США и НАТО российские требования «гарантий безопасности», но большой вопрос, будет ли хоть одно из них удовлетворено, включая главное — о прекращении расширения НАТО в сторону России.

Поэтому встает другой интересный вопрос. Если Россия и Китай скоординируют свои действия в ответ на происходящее, возможно ли, чтобы обе страны одновременно вторглись на те территории, в которых видят растущую опасность для себя? Трудно себе представить, чтобы их военным стратегам этот вариант хотя бы раз не пришел в голову. Двойной удар — по одному в разных концах мира, и тогда, возможно, США просто не смогут отреагировать на них одновременно.

Еще важнее вопрос, связанный с самым ближайшим будущим. Ограничатся ли Россия и Китай в их противостоянии Соединенным Штатам сотрудничеством в одной только политической сфере или расширят взаимодействие, и тогда оно перерастет в мощнейшую военную российско-китайскую ось, которая, вероятно, оказалась бы не по зубам США и их союзникам? До сих пор Россия и Китай не комментировали вслух проблемы друг друга. Россия уклонялась от комментариев по поводу ситуации в Тайване, Южно-Китайском море, Гонконге, а Китай намеренно не распространялся насчет Донбасса, ситуации в сирийском Идлибе, газопровода «Северный поток — 2»…

Так было до сих пор, но времена меняются, и в 2022 году все, возможно, изменится навсегда. Россия и Китай точно не собираются вступать в открытую конфронтацию с США и их ключевыми союзниками, но также им необходимо пресечь дальнейшее усиление американского давления на самих себя.

Пекину и Москве совершенно ясно, что чаще всего США давят, опираясь на своих союзников и партнеров из таких организаций, как НАТО, а теперь еще и QUAD и AUKUS в Азии. На самом деле Вашингтон редко когда делает какое-либо политическое заявление, не прячась при этом за фразами типа «вместе с нашими союзниками и партнерами». Можно себе представить, насколько внушительнее выглядели бы, например, нынешние российские требования к США и НАТО, если бы за ними стоял еще и Китай, или если бы Россия открыто встала на китайскую сторону в том, что касается напряженности в Южно-Китайском море.

Ранее я уже писал на эту тему и задавался вопросом, почему подобный союз между Россией и Китаем все еще не состоялся. Но ситуация все время меняется, и уже в начале этого года мы, вероятно, увидим изменения. Некоторые важные ответы на заданные вопросы мы получим уже через десять дней, когда состоятся переговоры между российскими и американскими представителями о текущем кризисе на востоке Европы.

Дальнейшее усиление американского давления на Пекин и Москву приведет к еще большему сглаживанию разногласий, которые, конечно, существуют между этими странами. Очень скоро может получиться так, что у России и Китая не останется другого варианта, как только сомкнуться теснее, сформировав нечто более конкретное, чем их нынешняя дружба, поскольку то, что связывает их сегодня, США не воспринимают всерьез и душат их в разных концах мира.

Безусловно, как только подобный союз появится, уже на следующий день появятся и истерические заголовки о «конце свободного мира». Действительно, объединение держав востока может привести к серьезным глобальным изменениям, включая изменение доминирующего глобального режима, который сейчас все еще диктуют США. Конечно, при таком сценарии встанет самый опасный вопрос: эти изменения произойдут мирно, или не обойдется без большой войны? Однако не стоит погружаться в столь апокалиптические сценарии, так как в тотальной «смене мирового режима» просто нет надобности. Дело в том, что и Россия, и Китай поддерживают идею многополярного мира и не стремятся к порядку, в котором доминировала бы только одна держава. Теперь только нужно убедить США в том, что это единственный разумный выход.

(с) Антун Роша

https://inosmi.ru/politic/20220109/251248692.html – цинк

https://www.advance.hr/tekst/mogucnost-simultane-eskalacije-na-dvije-strane-svijeta-ako-je-tajvan-kineska-ukrajina-a-ukrajina-ruski-tajvan-onda-se-protiv-rusko-kineske-vojne-osovine-sad-ne-bi-stigao-ni-snaci/ – первоисточник

Проблема только в том, что США совсем не хотят быть убежденными в том, что отказ от гегемонии это хорошо и что многополярный мир это неизбежное будущее. Что и повышает риски военной конфронтации.

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