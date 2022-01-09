Блинкен допустил воссоздание СССР Россией

Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, выразил уверенность госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», – ответил он на соответствующий вопрос журналиста, и добавил, что это «неприемлемо», передает ТАСС.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что глава российского государства Владимир Путин может стремиться воссоздать СССР.