Мнение: Брифинг ОДКБ и МО Казахстана

Совместный брифинг командующего группировкой ОДКБ в Казахстане и зам.министра обороны Казахстана.

Относительно сегодняшних заявлений.

1. Группировка развернута на территории Казахстана и выполняет поставленные задачи.

2. По заявлению властей Казахстана, помощь ОДКБ понадобится на этапе проведения контртеррористической операции.

3. После ее завершения должен начаться вывод войск. Есть даже заявления, что все кончится через неделю.

4. Власти также заявили, что КТО будет продолжаться вплоть до полного уничтожения террористов.

5. В руководстве ОДКБ отметили, что при необходимости, организация может нарастить численность группировки в Казахстане.

6. Многое прояснится 11 января, когда будет назначено новое правительство Казахстана и произойдут анонсированные отставки и перестановки.

Плюс еще видео.

Прибытие бортов в аэропорт Алма-Аты.

Погрузка техники Ивановского соединения ВДВ для отправка в Казахстан

Выдвижения техники ОДКБ в районы выполнения задач в Казахстане.

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