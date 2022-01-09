За новогодние выходные оштрафовали более 500 россиянок за ношение кружевного белья

Свыше 500 административных протоколов за новогодние выходные составлено в отношении россиянок, нарушивших федеральный закон №354 “О запрете ношения кружевного нижнего белья”. Всем им вынесены штрафы в размере 1500 рублей.

В МВД подчеркнули, что не проводили поквартирные обходы граждан и рейды в общественных местах и на транспорте для установления фактов ношения кружевного нижнего белья, а вся доказательная база получена путём мониторинга социальных сетей и других ресурсов телекоммуникационной сети “Интернет”.

“Внимательно были изучены вид белья и геоданные снимков. Чётко устанавливалось наличие российского гражданства и локация, где было сделано фото. Например, в случае, если снимок был сделан за пределами Российской Федерации, это не считается нарушением законодательства, но в таких случаях проводилась экспертиза путём получения данных от погранслужбы, свидетельствующих о фактическом пребывании человека”, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По запросу от Русской православной церкви в отдельные уголовные производства были выделены случаи купания в кружевном белье в водоёмах в зимний период. Все они квалифицируются по статье 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Представители духовенства отмечают, что все лица, искупавшиеся в проруби в таком виде, насмехаются над Иисусом Христом, православной верой и прихожанами.

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