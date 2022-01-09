 

“Россия приставила пистолет к голове Украины”. Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров США и НАТО с РФ

09.01.2022, 19:30, Новости дня
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10 января состоятся переговоры России и США, а 12 января – заседание Совета Россия – НАТО.

“Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы”, – сказал Блинкен.

По его словам, было бы очень трудно достичь реального прогресса, пока продолжается эскалация, когда Россия “приставила пистолет к голове Украины со 100 тыс. военнослужащих у ее границ с возможностью удвоить их число в очень короткие сроки”.

В то же время, по его словам, возможен диалог с РФ по ряду вопросов. Например, могут быть основания для продления Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, который ранее был расторгнут.

“Если мы наблюдаем деэскалацию, если мы наблюдаем снижение напряженности, это та среда, в которой мы можем добиться реального прогресса и, опять же, решить проблемы, разумные опасения с обеих сторон”, – сказал Блинкен.

По его словам, если Россия совершит новую агрессию против Украины, “вполне справедливой” будет перспектива укрепления НАТО своих позиций на восточном фланге и в странах, граничащих с Россией.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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