Жители Запорожской области в саду нашли стокилограммовую авиабомбу
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Хозяева частного дома на улице Чкалова выкорчевывали старые деревья в саду, когда нашли снаряд. Специалисты ГСЧС выяснили, что это стокилограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.
“Пиротехники обезвредили снаряд в специально отведенном месте с соблюдением техники безопасности. Также спасатели дополнительно обследовали место опасной находки. Угроза местным жителям ликвидирована”, – отметили спасатели.
В операции были задействованы восемь единиц техники и 24 сотрудника ГСЧС.
Фото: dsns.gov.ua
Контекст:
Пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в 2021 году изъяли и уничтожили 89 тыс. 331 снаряд, в том числе 1345 авиационных бомб. Об этом 28 декабря сообщил пресс-центр ГСЧС.
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