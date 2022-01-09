В результате ДТП с возгоранием в Киеве погиб мужчина и пострадал ребенок
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Авария произошла на Столичном шоссе в Голосеевском районе.
“В результате столкновения двух легковых автомобилей, один из автомобилей марки Mitsubishi загорелся. Спасатели провели оперативное развертывание и приступили к тушению. Во время ликвидации пожара, пожарные обнаружили тело водителя автомобиля. С помощью гидравлического инструмента спасатели его деблокировали”, – говорится в сообщении.
В результате аварии также был травмирован мальчик, который вместе с семьей находился в автомобиле Subaru. Его с матерью госпитализировали в больницу “Охматдет”.
https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/4739331042813467
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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