В результате ДТП с возгоранием в Киеве погиб мужчина и пострадал ребенок

Авария произошла на Столичном шоссе в Голосеевском районе.

“В результате столкновения двух легковых автомобилей, один из автомобилей марки Mitsubishi загорелся. Спасатели провели оперативное развертывание и приступили к тушению. Во время ликвидации пожара, пожарные обнаружили тело водителя автомобиля. С помощью гидравлического инструмента спасатели его деблокировали”, – говорится в сообщении.

В результате аварии также был травмирован мальчик, который вместе с семьей находился в автомобиле Subaru. Его с матерью госпитализировали в больницу “Охматдет”.

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Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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