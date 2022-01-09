 

В результате ДТП с возгоранием в Киеве погиб мужчина и пострадал ребенок

09.01.2022, 19:30, Новости дня
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Авария произошла на Столичном шоссе в Голосеевском районе.

“В результате столкновения двух легковых автомобилей, один из автомобилей марки Mitsubishi загорелся. Спасатели провели оперативное развертывание и приступили к тушению. Во время ликвидации пожара, пожарные обнаружили тело водителя автомобиля. С помощью гидравлического инструмента спасатели его деблокировали”, – говорится в сообщении.

В результате аварии также был травмирован мальчик, который вместе с семьей находился в автомобиле Subaru. Его с матерью госпитализировали в больницу “Охматдет”.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/4739331042813467


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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