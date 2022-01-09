 

Мнение: Разночтения

09.01.2022, 19:26, Разное
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Между казахскими властями и иностранными военными начинаются разногласия. Пресс-секретарь Токаева Берик Уали заявил, что миротворческий контингент покинет Казахстан через неделю. В то же самое время в ОДКБ сообщили, что миротворцы будут находиться в Казахстане до полной стабилизации ситуации. Кто именно будет определять — стабилизировалась она или нет, в ОДКБ не сообщили.

Возможен вариант, когда власти Казахстана будут настойчиво просить иностранные вооруженные формирования выйти из страны, а те выходить откажутся. Что в таком случае делать, пока неясно.

В общем-то, все меньше сомнений в том, что под прикрытием борьбы с так и не найденными террористами произошла банальная интервенция. По принципу: «Если не мы будем стрелять в казахов, это будут делать солдаты НАТО». Пока всё это еще как-то разруливается сказками о борьбе с терроризмом, идут боевые столкновения неизвестно с кем, но неделя пройдет быстро. Что будет, когда срок закончится?

Так-то Токаев уже попал в историю, в панике пригласив интервентов. Теперь наверняка его собственные военные высказывают свое крайнее неудовольствие происходящим и, возможно, ставят Токаеву сроки: ты пригласил, ты и выгоняй. Если ОДКБ откажется выходить, положение Токаева станет совсем неважным. В глазах как простых казахстанцев, так и казахстанской знати он будет выглядеть крайне бледно.

В ОДКБ же, похоже, считают, что Токаев не вправе решать, сколько времени на его территории могут находиться иностранные военные. Мы тут без вас разберемся, – полагают там.

Источник: Эль Мюрид



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