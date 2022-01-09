Мнение: Письмо: “Фигура красивая”

Вот письмо с вопросом, который очень часто бывает в письмах женщин и редко, но тоже бывает, в письмах мужчин.

Как быть если отношения с партнером или супругом очень хорошие, но часики тикают, а он-она не хотят детей.

У мужчин тоже начинают тикать часики, потому что заводить первого ребенка в 50 – это поздно.

Во-первых, велика вероятность, что вообще не получится, чем раньше, тем больше шансов. Проще всего получаются дети у мужчин 20+. Во-вторых, от более молодых мужчин более здоровые дети, и наоборот, у немолодых больше риски, и это касается не только женщин. В-третьих, хорошо бы в 60 лет иметь уже внуков, а не первого маленького ребенка. В-четвертых, дети помогают человеку взрослеть, становиться серьезней, умнее. Поэтому хорошо, когда первый ребенок у мужчин появляется до 40 лет или даже до 35. Поэтому разница с женскими часиками не существенна.

И если часики у вас уже тикают, а ваша партнерша ребенка не хочет, у вас всего несколько вариантов: 1) предложить условия лучше, как минимум законный брак и хорошую материальную поддержку, 2) если это жена, ребенка вы можете даже требовать, как и жена у мужа, 3)можно договориться отложить на конкретный небольшой срок, но если срок неопределенный, а у вас тикают часики, стоит расставаться с такой партнершей.

Все то же самое, что и у женщин. Право иметь ребенка, если позволяет здоровье, – очень важное право человека, нельзя от него отказываться. Скорее всего партнер не любит вас, если категорически отказывается. Но даже если любит, вам не по пути с чайлдфри, если вы совсем не чайлдфри.

Бывает, что партнерша согласна на естественное зачатие, но не согласна на помощь врачей в зачатии. Это почти то же самое: конфликт интересов.

Перечисленное не касается ситуаций, когда у вас уже есть ребенок и вам даже его сложно на ноги поставить самостоятельно, а вы вдруг хотите еще одного и чтобы партнер помогал, а он не хочет второго. Это другая ситуация, и КП, чтобы ставить ультиматум, у вас нет.

Но давайте посмотрим письмо мужчины, который переживает конфликт интересов с женой.

yongas

Уважаемая Эволюция, здравствуйте. С наступившими вас и читателей блога Новогодними праздниками.

Спасибо за возможность написать в рубрику. Читаю ваш блог 2 года. Прошу помощи и надеюсь попасть на разбор.

Мне 40 лет, 15 лет работаю в творческой профессии. Жена Т. на год младше, 13 лет в браке. Схожие по роду деятельности работы. Т. выцерковленная, любящая и очень чуткая. Для нас все началось не просто. С ее стороны очень много шагов в мою сторону было сделанно. Я был молод, неадекватен, горделив, невротичен и она все это выдержала. Сейчас наши отношения очень хорошие. Пик близости, поддержки и понимания. С ней много общего по профессии, совместного досуга. Часто советуемся друг у друга, просим критически оценивать работу, спрашиваем ошибки. Но есть и много разного. Из критичного, что касаемо секса и интимной сферы. Т. всегда была более скована. До меня долго не была в отношениях. Ко мне не испытывала особой страсти, ее желание всегда было намного слабее и реже. Я же наоборот темпераментный, секс щипцевал, как мог. Последние четыре года ситуация немного изменилась, О. стала более инициативной, открытой. Я же в какой-то момент постарался убрать щипцы, да и возраст сказывается. Но в основном, все равно я главный инициатор секса.

(Здесь колпачок на жене, как она терпела автора, сколько она давала и дает ему любви. На самом деле у них всегда был некоторый дисбаланс и жена была в плюсе)

По быту недавно построили общий дом. Второй год живем, занимаемся благоустройством. До этого долго жили у ее родителей, оба копили. В доме много, что нужно довести до ума, но жена говорит, что довольна. Ее ОЗ больше. Много родственников, друзей, все хорошо с общением. Она талантлива, коммуникабельна и достаточно успешна в профессии. Я в плане общения раньше был более закрыт. В основном был занят работой. Скидывал все на свой эгоцентризм, невротичность, тревожность и корону — мне, мол, меньше нужно. Последние два года стараюсь исправлять ситуацию. Больше общаюсь. Стараюсь быть менее тревожным.

По финансам небольшой плюс в мою сторону. Мой доход выше, но большая часть уходит на погашение долгов, помощь родственникам и содержание семьи. Ее доход в конце месяца в сравнении с моим по итогу больше.

(Жена увлечена творческой работой, интересным общением, в доме хватает места, чтобы она имела достаточно личного пространства. Обратите внимание, как автор делит бюджет)

Главная моя проблема и мой периодически растущий плюс – отсутствие детей. Когда были чуть моложе, была возможность, но предохранялись. Жена заканчивала институт, просила дать доучиться. Переживал, нервничал. Выясняли отношения. Поругались с ней несколько раз. Понял, что с моей стороны сильное давление, а желания с ее стороны искреннего нет. Отпустил ситуацию и занялся работой.

(Автор женат 13 лет, всегда хотел ребенка, но старался подстраиваться под жену. Сейчас бы имел уже детей-школьников с другой женой. А имеет вместо этого только совместный дом, который не поделить, и воцерковленную творческую общительную жену)

После у Т. был один выкидыш и все. Дальше несколько лет тишины. Пытались через врачей, но без эко. Не вышло. Эко для нее не вариант по религиозным убеждениям. Я с одной стороны принял это, но сейчас понимаю что переоценил свои силы и поплыл. Понимаю что не могу так. Тяжело. Это наш единственный шанс на ребенка. Пускай и призрачный, но все же. Оба прошли обследование. Особых противопоказаний нет. Брать из приюта оба пока не готовы. Жена нормально воспринимает ситуацию отсутствия детей, но мне хочется своих биологических детей.

(Автор Спасатель. Называет щипцами свои справедливые требования. При чем тут религиозные соображения жены, если автор хочет ребенка и не на второй год брака, а на пятый, десятый, тринадцатый? Это та тема, где свои интересы надо очень хорошо помнить и защищать. Нельзя сливать своих родителей и своих детей, а в данном случае получается именно второе, да и первое тоже, потому что родители автора имеют право на внуков, а не только на воцерковленную невестку)

Как мог, старался не плюсовать. Занимался работой, следил за ее желаниями, общался с парами без детей. Смотрел как они справляются с ситуацией. Но проблема детей так и висит в моей голове. Как мог подтянул работу, стал следить за собой. Стал хорошо одеваться, регулярный спорт, диета. Похудел. Год работал удалённо на хорошей должность с хорошей зарплатой которая помогала мне содержать семью, родных и гасить долги.

Недавно знакомая предложила приехать на очередной ежегодный фестиваль, сделать небольшую, интересную работу. Все материалы предоставляли, рекламу организовали, собрался, приехал. Делаю запланированное, в перерывах общаясь с друзьями и знакомыми. Там же познакомился с О. Ей 28 лет. Тонкая, как стебель пшеницы, белокурая, острый взгляд, пытливая! Стала сразу рассказывать про себя. Объективно красивее Т. Приехала на фестиваль с другого города, рассказала чем занимается. Все было легко и свободно. Поговорили немного, к ней подошли покупатели и я отвлекся на работу. Внутренне порадовался знакомству и ничего не думал даже. На руке кольцо на пальце, подумал что все увидела.

После фестиваля О. написала в инстаграм. Положительно отметила моё творчество, поблагодарил, поделился подробностями и так у нас завязалось общение. О. Спрашивала о каких то профессиональных тонкостях в работе, я занимаюсь. Я в свою очередь рассказывал о себе, о творчестве. Искренне отвечал ей, шутил, спрашивал о ней, проявлял взаимный интерес. И в какой-то момент разговор стал перетекать в романтическое русло. Так плавно мы стали смущать друг друга по поводу и без.

О. хотела по делам приехать в Москву, но поездка её отложилась. Понимаю что она мне очень нравится, надо увидеться с ней самим. Спрашиваю её: хочет ли встретится со мной. Говорит да, просит отложить приезд на несколько дней по делам. Откладываю, согласовывая с ней число. Беру билет и забываю про это. Держу в голове, что все это вообще ничего не значит. Все вроде хорошо, общение продолжается. В какой-то момент написала, что отвлекаю её от проекта. Просит взять паузу в общении. На несколько дней. Чтобы довести дела до конца. Говорю что конечно, прошу сделать как ей удобно. Сам переключаюсь на работу.

На следующий день пишет, что не может и не хочет молчать. Отвечаю ей что очень рад ее слышать. Предлагаю не молчать. После ещё был момент когда не выдержала и написала про паузу. Я расклада не понял. Удивился. Подумал что реально залипла на нашем общении. Отметил про себя что списывались в основном вечером. Ответил мягким извинением за то, что отвлекаю и за свой интерес к ней. Сказал, что так не годится и что не хочу чтобы наше общение ломало ей график. В конце добавил: надо это, как то исправлять. И замолчал.

Прошли сутки и от О вечером приходит аудио. Извинилась, сказала что все в порядке, я не виноват. И больше эта тема не поднималась.

Собираюсь и еду к О. До приезда намекала на то, что будет холодно и хорошо чтобы было место, где можно снять верхнюю одежду. Решил деликатно уточнить. Сказал, что не знаю город, есть ли у неё пожелания? О. написала, что доверяет мне. Могу решить сам. Не стал расспрашивать, чтобы не было напряга. Решил снять на всякий случай жилье на сутки. Будет шанс приглашу. Хотя внутри понимал, что зря.

Следующая контрольная точка была на следующий день. За день до моего приезда написала шутку. Все скатилось в странную тему БДСМ. Я удивился, поинтересовался о чем речь, О. отшутилась в очередной раз. Понимаю, что меня цепляет ее около сексуальный контекст наших разговоров. Решил отшутиться в ответ, отметив, что 90% наших бесед в чате, как выясняется видимо это ее шутки. О. заволновалась, что и мой приезд тоже попадает под шутку. Стала спрашивать приеду или нет? Ответил вопросом: хочет ли увидеть? Сказала – да! Написал: конечно приеду! Как она могла такое подумать…

По приезду к О, договорились увидеться в назначенное месте. Иду на встречу, волнуюсь. Нподхожу к ней, обнимаюдхожу к ней обнимаю, вижу что её немного трясет от волнения. Стал успокаивать, говорить какие-то глупости про улицу, стройку, погоду, готов был пойти гулять. О. остановила, попросила не торопится. Решила постоять, сказала что сейчас заплачет. Волновалась что не приеду. Вижу что она реально начинает тихонько плакать. Я от неожиданности обнимаю ее и целую в губы. Она в растерянности, тут же обнимает меня, целует в ответ. И мы уже не отходим друг от друга. День проходит, мы гуляем, общаемся, едим вместе. Она очень тепло ко мне относится. Симпатию не скрыть. Смотрю на неё восхищенным взглядом. Стараюсь не посыпаться и не начать нести чушь. Вечером прощаемся. Еду удивленный и настороженный домой.

Обманываю её. Кольцо снял. Хотя не уверен видела ли его в первый день встречи. Думаю что видела. После еще несколько раз встречались и каждая встреча все интимней. Один раз кольцо оставил, уверен увидела, ничего не сказала, но почувствовал по разговору, что расстроилась. На следующий день вместе. Целовались как сумасшедшие. В голове туман, возбуждение. Приехал к ней в город, договорились провести время вместе. Снял хорошее жилье. Купили кучу продуктов. Хотели заняться совместной готовкой. До последнего отодвигал мысль, что у нас что-то будет. Но, как попали в квартиру – вся готовка полетела к чертям. Стягиваем с друг друга одежду. Она с красными щеками. Фигура красивая. И все ее внимание на меня. И тут она говорит что я у нее первый, первый во всем. Даже в поцелуях. У меня смущение, сразу ловлю себя на мысли, достоин ли ее. Вообще был не готов к такому. Мое волнение стало запредельным. Даже возбуждение стало пропадать. Мозгами хочу, а физиология подводит. Никогда такого не было. В итоге внутренне успокоился. Сосредоточился на ней, был внимательным, чутким, расслабился и все стало нормально. После близости все было вроде хорошо. Выпили вина, немного успокоились, много шуток и нежности. Сказал, что хочу жить с ней. И ребенка от нее. Сказал про брак. Она растеряна была, сказала да, но потом добавила, что подумает и ей очень приятны мои слова. Понимаю что там завал событий и зря стал говорить про это сейчас. Приехал домой. После встречались еще два раза. Признались друг другу в любви. Снова предложил жить вместе. Согласилась, но переживает, что будет обузой. У нее нет работы. Сказал, что хочу от нее ребенка и ее в женах. После мы встречались еще несколько раз. Сам на стороже. О. оказалась прекрасной, порядочной девушкой. Достаточно талантлива, работает не часто, удаленно и мало. И я совершенно не понимаю, как мог ей понравится. Недавно спросила меня про свадьбу, про сроки, про желание. Я подтвердил намерение, про свой брак так и не сказал. Спросил ее готова ли она родить ребенка на эко, сказала что да.

(Эко скорее всего и не потребуется. Как мы видим автор получил шанс иметь нормальную семью с детьми, а не то, что у него сейчас. Кроме того, очевидно, что он влюблен в эту девушку и девушка влюблена в него. Но из-за короны Спасателя по отношению к жене наш автор сейчас будет медлить и постепенно утрачивать шанс)

Сейчас подвисла ситуация с работой. Годовой контракт заканчивается. Ищу работу, ищу квартиру для родственников в связи с их переездом. И все это в одно время. Жена уже чувствует моё отдаление. Переживает. Выходит со мной на разговоры. Самому стыдно! Вру в открытую. А как иначе не знаю. Как-то говорил ей про детей. Расстраивается. Понимаю что запретная тема, все это выглядит как раскаленные щипцы.

(Раскаленными щипцами автор считает нормальную реакцию на косяки жены. Жена убеждена, что мечты мужа о детях ее не касаются. А автор убежден, что огорчения жены по этому поводу его касаются очень. Хотя наоборот)

Дальнейшее обсуждение приведет отношения в окночательный тупик и к 100% разводу.

(Здесь у автора был шанс уйти из брака в красном поле. Он должен был сказать жене: либо пробуем родить при помощи врачей, либо расстаемся. Она бы отказалась и обиделась, потому что не видит границ и считает себя правой. Он бы имел очень много КП и ковровую дорожку. Если бы она вдруг не отказалась, что маловероятно, другое дело. Тут можно было попробовать остаться с женой, это означало бы ее любовь и шанс дальнейшего союза. Но он перепугался и остался в сером поле, как и всегда)

С одной стороны у меня есть любящая, понимающая жена. Отношения которое ещё пока я могу сохранить. Но нет детей. С другой у меня очевидная измена, вранье и старт отношений с девушкой в возрастном мезальянсе. Она не опытна во всем и красива. Говорит, что любит меня и хочет семью, брак и детей. А у меня большой страх не вырастить такие отношения. Особенно, что вру.

(В ближайшее время надо признаться девушке, что женат, но что всерьез решился на развод. Предложить ей конкретный план действий, буквально: через месяц съезжаемся, так и так. Подарить кольцо. Тогда признание во вранье будет компенсировано конкретными шагами и окажется даже выигрыш по КП. Понятно почему будет выигрыш?)

Полная потеря всего в случае разрыва моих отношений с женой. И прямая дорога в чёрное поле. Не отскребу себя. Стыд, предательство и потеря всего меня размажет. Даже оставленный Т. дом и обман про уход в никуда скорей всего, не компенсирует мой косяк При любом раскладе инициатором разлада наших отношений буду я.

(Автор Спасатель и Штурман, да еще и Училка. Пишет мне про свое черное поле, будто отлично разбирается в этом. На самом деле, черное поле у него будет, если он бросит влюбленную девушку, готовую родить ему детей, и останется с женой, для которой он не так уж важен. Дружбу с женой можно продолжить. Нужно сказать ей, что она – друг и родной человек и автор всегда будет помогать и поддерживать. Но ему нужны дети и он встретил девушку, с которой возникла взаимная влюбленность. “Все” жене оставлять нельзя, хватит спасательствовать, она не инвалид и успешна в работе, скоро в общем доме может поселиться другой мужчина, и, если автор уйдет с одной авоськой, будет глупо и обидно. Поэтому имущество нажитое надо делить по справедливости, нанять юриста и разбираться с этим)

И знаю, что для меня это очень плохо. У меня не довольство тем, что есть и скорей всего иллюзия, что может быть лучше. Можно хоть как то экологично выйти из отношений с женой и не запороть отношения с О.? Признаться ли О, что женат? Если да, то как сделать это с моей стороны правильно? Или оставить все до момента когда мы действительно начнем жить вместе?

(Главное не грузить О. своими сомнениями, ничего не говорить про разборки с женой, оставить эту тему полностью за скобками. Автор, это очень важно. Ничего не рассказывать жене про О. и ничего не говорить О. про жену, кроме того, что она хорошая, отношения теплые, она друг, а О – внезапная сильная любовь. И это так и есть, стоит это отрефлексировать лучше. Друзья, кто понимает, почему из письма очевидно, что автор влюблен по уши, но не может это сейчас отрефлексировать из-за страха и чувства вины перед женой? И понятно ли, что сняв корону Спасателя и взглянув на реальную ситуацию, он избавится от этого страха и вины?)