Мнение: Худшие новостройки России, советские переименования и сожжённое казахское кино

1. Блогер Илья Варламов опять ругает многоэтажки. Он представил рейтинг худших, по его мнению, жилых комплексов России (из числа недавно построенных). Значительную часть рейтинга составляют новостройки Санкт-Петербурга (районы Парнас, Мурино, Кудрово и другие).

Читатель из Петербурга прислал мне развёрнутое письмо по поводу проблем, обозначенных у Варламова:

Претензии у господ урбанистов всё те же: слабая архитектура, несоразмерная человеку этажность, плохое качество строительства, отсутствие необходимой социальной инфраструктуры, проблемы с общественным транспортом, запаркованные дворы. Проблемы эти и вправду есть, и они системные: подобных жилых комплексов в России строится очень и очень много.

По мнению Варламова, в сложившейся ситуации виноваты власти, ничего не понимающие в урбанистике, виноваты застройщики, не желающие поднимать качество и экономящие на всём подряд, и виноваты некомпетентные потребители, готовые на десятки лет влезать в ипотеку ради покупки плохого жилья.

Варламов несколько преувеличивает масштаб проблем. Кое-какие подвижки в плане улучшения благоустройства и инфраструктуры в новых петербургских районах всё-таки происходят.

Сам Илья когда-то рассказывал, что в начале 2000-х, несмотря на своё архитектурное образование, приобрёл квартиру в многоэтажке и был этому приобретению весьма рад. Много ли можно ожидать от обычных покупателей, которые ничего не понимают в архитектуре и недвижимости?

Что касается властей и застройщиков, попробуйте представить себя на их месте в начале 2000-х годов. Ситуация тогда была откровенно критическая: строить надо было много, при этом варианта строить много и хорошо, к сожалению, попросту не было.

За 20-й век в нашей стране сложился чудовищный дефицит жилья, при этом этом культура городского быта существенно деградировала. За это нам следует сказать спасибо, во-первых, товарищу Ленину, который ликвидировал собственников жилья как класс и уничтожил нормальный жилищный рынок.

При товарище Сталине в течение более чем 30 лет на развитие жилой недвижимости откровенно плевали и строили крайне мало, несмотря на бурный рост городского населения. Считалось, что главное – это построить заводы и провести индустриализацию, а люди как-нибудь перетерпят: истинные коммунисты должны жить в спартанских условиях. В основном городских жителей при Сталине селили во «временные» деревянные бараки, и, в итоге, на человека в те времена приходилось только лишь по 5-6 метров жилой площади.

Архитектуру конструктивизма, – пытавшуюся совместить новые технологии и материалы с традиционными представлениями о прекрасном, – Сталин в 1932 году волюнтаристским решением зарубил на корню, заставив советских архитекторов работать в устаревшем стиле неоклассицизма (сталинского ампира). Шикарные сталинки были домами для советской элиты, тогда как обычное советское население продолжало ютиться в бараках и коммуналках.

Хрущёв с 1955 года начал кое-как исправлять положение, развернув массовое строительство быстровозводимого жилья. Однако попутно он зарубил не только сталинский ампир с его «излишествами», но и во многом разгромил советскую архитектуру как таковую. Вместо архитекторов главными стали строители-хозяйственники, для которых важны были квадратные метры и голый функционализм, а на изящество и архитектуру в большинстве случаев им было наплевать.

Несмотря на резкий всплеск жилищного строительства при Хрущёве и Брежневе, советская экономика по-прежнему строила заметно меньше жилья на душу населения, чем «загнивающие» капиталистические экономики, так что преодолеть сталинский жилищный дефицит получилось лишь в очень небольшой мере. К 1991 году на человека в России приходилось в среднем лишь 16 квадратных метров жилья (в 3-5 раз меньше, чем в западных странах).

Но относительный уровень жизни в малых городах и на селе упал настолько, что народ в СССР массово ринулся в большие города, и продолжает стремиться туда до сих пор. Значительная часть сельского и малогородского жилого фонда России – это заброшенные дома и квартиры, так что реальные показатели обеспеченности жильём ниже официальных.

В 2000-е и 2010-е годы у нас наконец был восстановлен полноценный жилищный рынок, строительная отрасль вышла из кризиса 1990-х и в последние несколько лет стала строить больше, чем когда-либо в истории. Теперь на душу жилья мы строим больше квадратных метров, чем в странах Европы. Однако и спрос остаётся огромным: хотя в современной России уже не 16, а 28 квадратных метров на человека, это всё ещё вдвое меньше, чем в европейских странах.

Попробуйте представить себя на месте мэра крупного города или застройщика образца 2000-х годов. Жилья вам надо возводить много-много и быстро-быстро. Люди готовы брать любые квадратные метры словно горячие пирожки. Пытаться строить слишком качественно – значит, для чиновников, сорвать показатели обеспечения граждан жильём, а для строителей – проиграть конкуренцию на рынке.

Да и как строить лучше? Специалистов нормальных нет, советская архитектурная школа вырастила то, что вырастила. Значительная часть рабочей силы на стройках – низкоквалифицированные мигранты из бывшего СССР, что хоть и удешевляет строительство, но отнюдь не способствует росту качества. В итоге мы получили то, что получили.

Есть надежда, что в ближайшее время ситуация с застройкой наших городов изменится к лучшему. При набранных рекордных темпах строительства жилищный рынок в 2020-е годы приблизится к насыщению. Особого роста населения у нас не ожидается, а значит число квадратных метров на человека будет продолжать быстро расти. Уже несколько лет как на одного россиянина в среднем приходится более одной комнаты в жилых помещениях. Близок тот час, когда люди начнут массово задумываться не о покупке жилья в принципе, чтобы было где жить чисто физически, а о покупке именно хорошего жилья, со всей необходимой инфраструктурой в уютном и красивом месте.

Уже вот прямо сейчас более половины вводимой жилой площади в России приходится на одноэтажные дома. В наступившую эпоху удалённой работы люди стараются перебираться из городов в пригороды. Конечно, это не совсем то, о чём мечтают господа урбанисты, среди которых принято ругать не только многоэтажки, но и одноэтажные субурбии. Тем не менее, в сложившихся условиях, это всё-таки признак оздоровления нашего рынка недвижимости.

Вполне возможно, что мечты блогера Варламова о гуманизации жилищного строительства в России начнут через какое-то время сбываться, но для этого должны окончательно сложиться все необходимые условия.

Добавлю от себя, что новые районы Петербурга, — Парнас, Кудрово, Мурино, — и близко не так плохи, как живописует Варламов. Если бы я переезжал в Россию из другой страны и выбирал где жить, — в типичном российском городе с населением до 1 млн человек или вот в этом петербургском «гетто», — я бы выбрал, пожалуй, Мурино или Парнас. Или Кудрово, если переезд планируется через несколько лет — там скоро построят метро, которое сильно смягчит главную проблему этого района.

2. К вопросу о современных коммунистах, которые выступают против возвращения исторических названий под тем соусом, что коммунистические названия «это тоже наша история». Коллега monetam приводит пример массового переименования улиц большевиками. Постановление от 1920 года из города Иркутска:

https://monetam.livejournal.com/1783923.html

Как видно, в один момент исторические названия улиц, тесно связанные с историей города, поменяли на названия чисто идеологические. Раньше улицы назывались по храмам, которые на них стояли, по сословиям, которые на них жили, по местным выдающимся деятелям. А стали называться в честь революционных событий, происходивших далеко от Иркутска, а также в честь боевиков и террористов, не имеющих к Иркутску никакого отношения.

3. Журналисты сообщили, что мирные протестующие сожгли в Алма-Ате Золотой фонд казахского кино, архив кино- и фотодокументов. Утеряны уникальные материалы, многое восстановить уже не получится никогда:

https://lenta.ru/news/2022/01/06/kino/

Ошиблись, разумеется, и даже не потрудились дополнить статью опровержением. В Алма-Ате действительно сожгли киноплёнки, но другие. Потеряны фонды телеканала «Казахстан»:

https://ria.ru/20220107/kazakhfilm-1766840152.html

В любом случае, это ещё один повод вздрючить российские уже архивы, выделить бюджеты, заставить лентяев оцифровать все документы, которые они хранят в бумажном виде.

Серьёзных протестов в России опасаться не приходится, однако пожары случаются и в мирные времена. Напомню судьбу личной библиотеки князя Александра Романова (цитирую из его знаменитой книги воспоминаний):

Крупнейшие книжные магазины Петербурга, Москвы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Бостона считали своим долгом помогать мне тратить мои доходы, и тяжелые пакеты приходили ежедневно на мое имя со всех концов мира. Мой отец поражался, когда входил в мои комнаты, которые были переполнены тяжелыми кожаными фолиантами от пола до потолка, но не делал никаких замечаний…

— Разве ты прочтешь все эти книги, Сандро? — спокойно, но недоверчиво спросил он как-то.

— Не все. Я просто хочу собрать библиотеку, посвященную военному флоту. Такой библиотеки в России ещё не имеется, и даже морской министр, когда ему нужна какая-нибудь справка по морским вопросам, должен выписывать соответствующую литературу из Англии.

Отец остался очень доволен и обещал сделать все, что было в его силах, чтобы пополнить мою коллекцию. В последующие годы он убедился, как она умножилась в сотни раз. Накануне революции эта библиотека состояла из 20’000 томов и считалась самой полной библиотекой по морским вопросам в мире. Советское правительство превратило мой дворец в клуб коммунистической молодежи, в котором из-за неисправности дымоходов возник пожар. Огонь уничтожил все мои книги до последней. Это совершенно невознаградимая потеря, так как в моей библиотеке имелись книги, полученные мною с большим трудом от моих немецких и английских агентов после долгих и упорных поисков, и восстановить эти уники буквально не представляется возможным.