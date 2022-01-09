Диетолог напоминает о важности употребления свежих сезонных фруктов зимой

Андрей Бобровский, диетолог, сообщает, что важно употреблять свежие сезонные фрукты весь год. Эксперт беспокоится о том, что в зимний период люди едят мало таких продуктов.

Свежие фрукты должны быть в рационе круглый год, так как их употребление снижает риски развития болезней сосудов и сердца, помогает укреплять иммунную систему, предотвратить нарушения в пищеварительной и эндокринной системе. В свежих фруктах содержатся водорастворимые витамины. Это витамины, которые не могут надолго задержаться в организме, а создать их запас невозможно. Получить человек их может только из фруктов и овощей. Клетчатка, которая имеется в продуктах, необходима для профилактики лишнего веса, атеросклероза. Такая пища вызывает ощущение сытости, поэтому люди обходятся меньшим количеством еды.

Эксперт сообщает, что нехватка фруктов в рационе людей отрицательно отражается на организме. В первую очередь понижаются защитные функции иммунитета, обостряются хронические болезни, появляются гормональные нарушения, расстраивается пищеварение, снижается общий тонус. Специалист отмечает, что зимняя хандра как раз и связана с нехваткой микроэлементов и витаминов, которые люди получают из фруктов.

Диетолог рекомендует употреблять разноцветные плоды. Люди, которые концентрируются на одном продукте, получают неполный состав клетчатки. Лучше всего отдавать предпочтение сезонным фруктам, созревающим в это время в разных странах. В зимний период необходимо ввести в рацион мандарины, не забывая правильно выбирать плоды. В день нужно съедать 400 граммов фруктов и ягод.

Источник: radiosputnik.ria.ru