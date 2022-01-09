 

Очереди до 150 авто. Пограничники заявили об увеличении потока граждан из Украины после новогодних праздников

09.01.2022, 18:46, Новости дня
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Рост происходит из-за увеличения количества украинцев, следующих за границу после завершения новогодне-рождественских праздников.

“Перед некоторыми пунктами пропуска, в частности – Краковец, Шегини и Грушев, возникает скопление транспортных средств, которые насчитывают в среднем от 80 до 150 автомобилей, как легковых, так и грузовых. В то же время, очереди отсутствуют перед пунктами пропуска “Ягодин”, “Устилуг”, “Угринов” и “Смольница”, – отметили пограничники.

В ГПСУ посоветовали для выезда за границу выбирать наименее загруженные пункты пропуска.

8–9 января границу Украины пересекло около 100 тыс. человек и 17,5 тыс. автомобилей. На западном направлении границу пересекли 32,7 тыс. человек и 7,8 тыс. единиц транспорта.

“С целью обеспечения ритмичности пропускных операций Государственная пограничная служба Украины увеличила количество пограничных нарядов, чтобы пропуск был максимально быстрым и одновременно отвечал критериям безопасности”, – подчеркнули в релизе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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