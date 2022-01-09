 

В Великобритании от COVID-19 умерло более 150 тыс. человек

09.01.2022, 18:46, Новости дня
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В стране подтверждено 14,4 млн случаев заболевания, умерло 150, 3 тыс. заболевших.

The Guardian отмечает, что Великобритания стала седьмой страной в мире, преодолевшей показатель в 150 тыс. смертей от коронавируса, после США, Бразилии, Индии, России, Мексики и Перу.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире с начала пандемии подтвердили 305,4 млн случаев коронавируса, умерло почти 5,5 млн человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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