 

Оккупанты пытаются создать агентурную сеть среди крымских татар, используя пытки – Чубаров

09.01.2022, 18:46, Новости дня
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Так, отметил он, оккупанты пыталась завербовать жителя полуострова Куртумера Чалгозова. Его 14 декабря задержали в собственном доме, увезли в неизвестном направлении и под угрозой тюремного заключения заставили подписать согласие о сотрудничестве с ФСБ.

Чалгозов решился рассказать об этом после того, как услышал историю активиста Наримана Аметова, которого пытали током.

“Захотим, говорит, сделаем так, что тебя посадят за совращение несовершеннолетних – от 15 до 20 лет”, – рассказал Чалгозов.

Глава Меджлиса считает, что речь идет о последовательной стратегии оккупантов.

“Появление большего количества случаев пыток говорит о том, что российские оккупанты рассматривают пытки как возможность создать свою агентурную сеть в среде крымскотатарского народа. Но своими мужественными действиями и Нариман Аметов, и Чалгозов не оставили им никакой надежды на это”, – сказал Чубаров.

В обоих случаях российские оккупационные власти связывали задержания с делом о взрыве газопровода в селе Перевальном, в организации которого обвиняют первого зампредседателя Меджлиса Наримана Джелялова.

Адвокат Джелялова Николай Полозов считает, что эти случаи будут повторяться. 

“Я боюсь, что это не первый и не последний случай. И это будет повторяться, к сожалению, пока российские власти чувствуют безнаказанность. Но мы видим, что цивилизованный мир пока не готов говорить о защите прав человека в Крыму. Максимум – высказывание глубокой озабоченности, но этого явно недостаточно, чтобы остановить этот конвейер пыток”, – сказал он. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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