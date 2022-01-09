 

Всех курящих военнослужащих уволят из Вооружённых сил

09.01.2022, 18:11, Разное
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Газета «Красная звезда» опубликовала приказ министра обороны России № 12 от 10 января 2022 года «Об охране здоровья военнослужащих от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции». Согласно документу, из Вооружённых сил будут уволены все курящие военнослужащие, за исключением призывников. 

«За последние годы нам удалось более чем в три раза снизить количество курильщиков в армии, что крайне благотворно сказалось на общем уровне боеспособности Вооружённых сил России. Рядовые, сержанты, прапорщики и офицеры стали менее раздражительными, не тратят время на перекуры, а главное, стали гораздо более здоровыми, но вред от пассивного курения никто не отменял, в этой связи мы приняли решение уволить всех оставшихся курильщиков», – заявил главный государственный санитарный врач Минобороны. 

Списки курильщиков формировались в декабре 2021 года, но у военнослужащих, попавших в них, ещё есть возможность остаться на службе. Для этого им нужно подготовить рапорт на имя командира воинской части с указанием, что они отказались от потребления табака. Документ будет рассмотрен специальной комиссией, которая примет окончательное решение об увольнении военнослужащего. Что касается призывников, то с ними будет проводиться разъяснительная работа о вреде курения.

Увольнения начнутся уже весной этого года, начиная с младших званий и заканчивая старшими. Также высшие чины за курение могут быть разжалованы и наоборот военнослужащие, придерживающиеся здорового образа жизни, смогут получить звания и в приоритетном порядке получить военную ипотеку. 

Дополнительно министр обороны поручил в каждой воинской части создать бригады, цель которых внимательно следить за любыми признаками табака на её территории, и оперативно наказывать то или иное подразделение.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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