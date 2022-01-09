 

Ученые рассказали, что ледник Судного дня в Антарктиде может значить для мира

09.01.2022, 18:10, Разное
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Исследователи объяснили, что обозначает для мира ледник судного дня в Антарктиде. Специалисты считают, что из-за таяния ледника в Туэйтс повышается уровень моря, а это грозит затоплениями городов мира.
В Западной Антарктиде находится большой ледник Судного дня. Назван от так из-за его основной роли в регионе, так как это большая глыба и если она растает, то это приведет к глобальному поднятию уровня моря на 65 см. Работы ученых говорят о том, что его устойчивость уже находится под сомнением, так как теряется все больше льда.

Из-за повышения уровня моря может измениться и береговая линия, что вынудит прибрежных жителей покинуть свои жилища. Опасно и то, что ледник может оказаться не единственным, который способен исчезать. Он способен вызывать цепную реакцию и вести за собой остальные ледники, что приведет к повышению уровня моря на несколько метров и спровоцирует затопление больших городов, стран.

На ледник приходится около 4% глобального повышения уровня моря. С 2000 года он утратил больше 1000 миллиардов тонн льда и за 30 лет такая скорость лишь возрастает. Сейчас он задерживается шельфовым ледником, но исследователи отметили возрастающий подрыв препятствия, который рассматривают как плавучее продолжение ледника Туэйтса. На шельфовом леднике обнаружили трещины и если принимать во внимание расчеты, то они гласят, что он может рассыпаться уже в ближайшее десятилетие. Если это случится, то далее разрушится и сам ледник Туэйтса.

Эксперты отмечают, что такую версию событий прогнозируют не все специалисты. Есть опыты, которые позволяют допустить, что из-за разрушения ледника Судного дня не будет катастрофы. Куски, которые от него откалываются, могут сдерживать действие, как шлейфовый ледник, предупреждая разруху всего западно-антарктического ледяного щита. Ученые сошлись лишь в том, что из-за этого ледника продолжится увеличиваться глобальный уровень моря.

Источник: tsargrad.tv



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