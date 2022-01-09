 

Соловьев рассказал анекдот о миссии ОДКБ

09.01.2022, 18:08, Новости дня
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Российский журналист, радио- и телеведущий рассказал анекдот по поводу завершения развертывания в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ.

«Три ИЛ-76 контингента ОДКБ приземлились по ошибке в Международном аэропорту Токио Ханэда. Уже подписан Мирный договор, обучение в школах переведено на русский язык, японцам предложена Новая Конституция. Шойгу принес извинения за Отречение императора. Перегнули палку – сказал он», – написал журналист в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.



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