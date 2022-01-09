Посол Ирана назвал убийство генерала Сулеймани фактором крушения украинского Boeing

Убийство генерала Касема Сулеймани является одним из факторов крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном, сообщил посол Ирана на Украине Манучхер Мади.

«Безусловно, один из факторов, способствовавших тому, что произошло это горькое событие, был теракт, в результате которого мученической смертью погиб генерал-лейтенант Касем Сулеймани. В технических отчетах, представленных Ираном, также указывается на существующие задокументированные данные, и, несмотря на согласование действий между военным и гражданским секторами, причиной падения самолета является человеческая ошибка, а также ошибка в восприятии пассажирского самолета за американскую ракету. Это заблуждение и это горькое событие произошло после возникновения военной ситуации и угроз со стороны США против Ирана после теракта, в результате которого погиб генерал Сулеймани», – сказал он в интервью агентству УНН.

Напомним, генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США вблизи аэропорта Багдада вместе с заместителем командира иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом. В Минобороны США заявили, что ракетный удар нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа.

Ранее в Багдаде и иранских городах прошли многотысячные манифестации по случаю годовщины убийства Сулеймани.