В Харькове мужчина поджег себя перед патрульными, его госпитализировали
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“Патрульные получили вызов о семейной ссоре на улице Яновского… Во время общения и установления обстоятельств происшествия, мужчина внезапно поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом”, – говорится в сообщении.
Инспекторы начали тушить огонь, однако мужчина при этом отталкивал патрульных. Правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую на нем одежду.
Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые отвезли его в больницу.
Полицейские опубликовали видео инцидента.
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