 

В Харькове мужчина поджег себя перед патрульными, его госпитализировали

09.01.2022, 18:02, Новости дня
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“Патрульные получили вызов о семейной ссоре на улице Яновского… Во время общения и установления обстоятельств происшествия, мужчина внезапно поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом”, – говорится в сообщении.

Инспекторы начали тушить огонь, однако мужчина при этом отталкивал патрульных. Правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую на нем одежду.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые отвезли его в больницу.

Полицейские опубликовали видео инцидента. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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