Россия является стороной в конфликте на Донбассе, а не посредником – Боррель

Боррель отметил, что посетил Украину, чтобы подчеркнуть поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности страны.

“Мой визит в Украину пришелся на особенно важный момент, когда конфликт на границе страны находится на грани углубления, в контексте наращивания российской военной мощи. Это произошло в преддверии серии встреч между Россией, США и НАТО, на которых будут обсуждаться требования России о “гарантиях безопасности””, – отметил он.

Верховный представитель ЕС впервые побывал на линии соприкосновения на Донбассе.

“Россия является стороной в этом конфликте, а не посредником, как это часто утверждается. Наш главный интерес, забота и цель – заставить Россию снизить напряженность”, – заявил Боррель.

По его словам, ЕС будет вести диалог с РФ, но “также необходимы сдерживание и решимость посредством твердой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины”.

“Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России. Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками. В Европе нет безопасности без безопасности Украины”, – подчеркнул представитель ЕС.

Боррель находился с визитом в Украине 4–6 января. 5 января он посетил Луганскую область.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

По словам Борреля, безопасность в Европе и Украине касается прежде всего европейцев и украинцев, без безопасности Украины нет безопасности в Европе.

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