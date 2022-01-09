 

Блиновская уходит из «Марафона желаний» после скандального интервью с Собчак

09.01.2022, 17:26, Разное
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Блогер Елена Блиновская заявила, что уходит из «Марафона желаний». Пост на эту тему она обнародовала спустя несколько дней после того, как вышло ее скандальное интервью с Ксенией Собчак.
Блиновская заявила, что уже давно и неплохо слышит свою душу, поэтому она может делать это громко. Она решила уйти из «Марафона желаний», в то же время ее курс находится на пике и никак не собирается сворачивать обороты. Однако блогер ощущает, что эта миссия ее постепенно отпускает. Блиновская на собирается удалять курс, марафоны останутся, но они будут существовать без энергии автора.

Блогер заявила, что сделала качественный и доступный продукт, чтобы люди поняли задания и смогли проработать себя. Он существует уже семь лет. Блиновская убеждена, что с задачей справилась на отлично. Сейчас ей пора двигаться дальше, развиваться в новом направлении. Своим марафоном блогер протоптала дорогу большому числу гением, поэтому не исключено появление новых лидеров.

Пока Блиновская не знает, чем будет заниматься дальше. Она только рассматривает новый путь. Блогер была рада быть с огромным количеством людей все эти годы. В завершении поста она добавила, что написала его еще в конце 2020 года. Тем самым, блогер дала понять, что сворачивает курс не из-за скандального интервью.

Источник: www.instagram.com



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