Демонстрация своей красоты: 5 привычек, которые портят имидж женщины

В нашем мире репутация по-прежнему имеет огромное значение. Как ее не испортить? Как сохранить положительное отношение к себе со стороны окружающих? Вот пять ошибок, которые обычно совершает женщина, тем самым портя свой имидж.

Она только и делает, что жалуется на жизнь

Каждый из нас время от времени жаловался на свою жизнь. И наши жалобы часто обрушиваются на головы наших подруг и друзей, родных, коллег. Но есть такие люди, которые, кажется, не прекращают поток жалоб ни на минуту!

Если человек, особенно женщина, постоянно недовольна своей жизнью, находит что-то плохое в самых обычных вещах, это не может не сказаться на отношении к нему. Рано или поздно даже самые близкие люди перестают реагировать на жалобы, а жалобщицу начинают считать вредной, сварливой и недовольной.

Она постоянно демонстрирует свою красоту и достаток

Наверняка среди ваших знакомых есть женщины, которые стремятся выглядеть просто идеально во всем. Они регулярно демонстрируют дорогие вещи и одежду, у них телефон последней модели. И это нельзя считать чем-то плохим, если у женщины есть финансовая возможность. Но если представительница прекрасного пола вкладывает в свою внешность и гаджеты крупные суммы, при этом экономя на еде и отдыхе, она выглядит просто глупо! Все окружающие отлично знают о вашем финансовом положении, о ваших привычках. Лишний пафос только оттолкнет от вас.

Она считает, что косметика — это настоящее спасение

В последние годы понятия о красоте кардинально изменились. Все чаще мы встречаем барышень без макияжа, с естественным румянцем и красивой чистой кожей. Но есть женщины, которые, кажется, даже мусор выбрасывают при параде: с ярким вечерним мейкапом. “Боевой раскрас” только отпугивает окружающих и отталкивает их. Более того, согласно опросам, мужчин не привлекают женщины, которые не могут сдерживаться, когда речь заходит о мейкапе. Запомните: косметика нужна для того, чтобы скрыть несовершенства, а не для того, чтобы нарисовать новое лицо.

Она постоянно пилит

Существует такой тип дам, которые только и делают, что пилят всех вокруг! Под горячую руку попадают мужья, дети, родители, подруги, коллеги и даже дальние родственники или соседи. Как только кто-то из тех, кто находится рядом, допускает промах, в их адрес раздается совершенно неконструктивная критика.

Сложно найти человека, которого бы мотивировали и вдохновляли оскорбления, критика, советы и рассказы о том, как надо жить. А потому глупо постоянно влезать в чужую жизнь со своими “ценными” советами и мнением, отпускать негативные комментарии. Если же вы это делаете, не удивляйтесь тому, что с вами не хотят общаться даже самые близкие!

Она проявляет повышенный интерес к жизни других

Ни для кого не секрет, что некоторые женщины просто обожают посплетничать и перемыть косточки знакомым. Однако есть разумные пределы, выходить за которые не следует, иначе можно здорово подмочить собственную репутацию.

Очень прискорбно наблюдать за представительницами прекрасного пола, которые буквально живут жизнью других людей, знают подробности их жизни в малейших деталях и искренне не понимают, почему подобное поведение отталкивает людей от них! Нет ничего плохого в том, чтобы обсудить новости, да и в редких поверхностных сплетнях нет ничего страшного. А вот проявлять чрезмерный интерес к тому, как живут окружающие, нет никакого смысла!