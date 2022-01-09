 

Галкин рассказал о конфликте с Масляковым после судейства в КВН

09.01.2022, 16:42, Разное
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Шоумен Максим Галкин объяснил, почему не появляется в КВН в качестве члена жюри. Он заявил, что Александр Масляков устроил мужу Аллы Пугачевой «нагоняй», поскольку ему не понравился стиль судейства.
Максим Галкин принял участие на съемках КВН несколько лет назад. Ему пришлось оценивать выступления членов команд. Однако стиль судейства ведущего совершенно не понравился Александру Маслякову. Этой историей супруг Аллы Пугачевой поделился в рамках шоу Азамата Мусагалиева. Правила проекта предполагают, что гость должен рассказать постыдные истории о себе. Один из рассказов был связан с КВН. Сейчас Галкину закрыт вход на эту юмористическую программу.

Одному из игроков шоумен поставил тройку. С тех пор Масляков больше никогда не пригласил Галкина стать членом жюри в КВН. Свои отношения с Клубом закончила не только команда, оцениваемая ведущим, но и сам он. В антракте Масляков подошел к Галкину и спросил у него, как тот мог поставить такой низкий балл. Шоумен, в свою очередь, заявил , что оценка была заслуженной, в целом выступление команды ему не понравилось.

У Максима Галкина с семьей Масляковых давно сложились довольно «прохладные» отношения. Однажды ведущий заявил, что сын Александра Васильевича может похвастаться исключительно своей громкой фамилией. Вся чета после этого обиделась.

Источник: www.starhit.ru



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