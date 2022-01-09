 

Президент Киргизии допустил возможность участия сограждан в протестах в Казахстане

09.01.2022, 16:40, Новости дня
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Президент Киргизии Садыр Жапаров в социальных сетях заявил, что владеет полной информацией о происходящих событиях в Казахстане и не исключает участия своих сограждан в протестах.

«В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях», – сообщил он на своей странице в Facebook.

Президент уверил, что «власти страны будут твердо бороться и защищать всех граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности». «Мы владеем полной информацией о происходящих событиях в Казахстане. Как только появились первые сообщения о Викраме Рузахунове, я сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам. Между министерствами двух стран ведется необходимая работа», – отметил он.

Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.

Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы РФ совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.



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