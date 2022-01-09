 

ЕС назвал необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности

09.01.2022, 16:40, Новости дня
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Евросоюз считает необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности при координации с трансатлантическими и другими партнерами союза, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном предстоящим дискуссиям с Россией по архитектуре европейской безопасности.

«Диалог необходим, но также необходима и решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины… Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами», – передает РИА «Новости» его слова.

В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.



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