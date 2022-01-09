 

В Казахстане приостановили работу обменные пунктов банков

09.01.2022, 16:40, Новости дня
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В Казахстане в целях безопасности временно приостанавливается работа обменных пунктов банков, сообщили в Нацбанке Казахстана.

«Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов», – цитирует учреждение РИА «Новости».

Также сообщается, что 10 января в стране будут запущены платежные системы центра межбанковских расчетов для зачисления пенсий и зарплат на счета граждан.

«10 января 2022 года в штатном режиме будут запущены платежные системы РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка» для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат на счета граждан», – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что «это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны».

Также Нацбанк сообщил, что в связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса».

Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.

Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы РФ совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.



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