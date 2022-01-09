 

“Чуваки, меня не впустили. Я – враг”. Российскому тиктокеру-миллионнику отказали во въезде в Украину

09.01.2022, 16:34, Новости дня
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Сначала 20-летний Милохин сообщил, что прилетел в Киев, но его “держат в плену”, имея в виду, что несколько часов он просидел в аэропорту. А затем тиктокер рассказал подписчикам, что во въезде в Украину ему отказали.

“Чуваки, меня не впустили. Я – враг. Нас обратно развернули”, – сказал он в публикации.

Скриншот: danya_milokhin / Instagram
Контекст:

Даня Милохин родился 6 декабря 2001 года в Оренбурге. В октябре 2020 года российский Forbes поместил его на шестое место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. По состоянию на середину июля 2021 года у Милохина в TikTok более 14 млн подписчиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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