Четыре человека попали в больницу после столкновения машины с рейсовым автобусом во Львовской области

В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира автомобиля – 39-летняя женщина и 10-летний мальчик. Все они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу скорой помощи во Львове. Спасатели применяли гидравлические ножницы, чтобы освободить потерпевших из деформированного автомобиля.

Также в больницу попал водитель автобуса. Еще три пассажира получили травмы, однако после осмотра медиков они отказались от госпитализации. Всего на момент аварии в автобусе находилось восемь пассажиров.

Чтобы избежать пожара, спасатели отключили аккумуляторные батареи в обоих транспортных средствах.

Фото: dsns.gov.ua

Для ликвидации последствий ДТП привлекали 10 человек и две единицы спецтехники.

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