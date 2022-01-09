Мнение: Депутат-профессор проболтался?

Профессор и депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев, оказывается, призвал засунуть палки от селфи в задницы недовольных 40-летним правлением Назарбаева. Мол, недовольные «должны страдать», их автомобили должны быть сожжены, а их жены должны быть изнасилованы.

Матвейчев очень быстро удали свой пост и извинился. Но призыв депутата-профессора стремительно разлетелся по интернету.

Мне вот интересно, СКР возбудит в отношении Матвейчева уголовное дело по ст 282 УК за разжигание социальной розни в отношении социальной группы «недовольные 40-летним правлением Назарбаева»? Или это другое? Палки в задницы – это что-то типа госполитики? И если Матвейчева и привлекут к ответственности, то не за разжигание социальной розни, а за разглашение гостайны?

Фотография профессора-депутата отсюда

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