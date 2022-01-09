В Рязанском цирке во время представления упала гимнастка

Гимнастка упала во время представления в Рязанском цирке, она доставлена в больницу, где ей проводят необходимые исследования, сообщили в цирке.

«У нас сегодня на 12-часовом представлении произошло… Она работала на полотнах, закончился номер, и во время спуска с полотна… человеческий фактор сработал, она не удержалась и упала», – передает РИА «Новости» сообщение собеседника.

В цирке добавили, что по полученным результатам УЗИ внутренние органы артистки не пострадали. Она пока находится в больнице, где «ей делаю ряд диагностических процедур».

В прокуратуре региона сообщили, что по факту размещения информации о падении во время представления гимнастки организована проверка, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда.

В декабре в Тюмени канатоходец сорвался с высоты во время выступления. Известно, что два артиста медленно передвигались по канату, один из них в какой-то момент потерял равновесие и начал падать, а его коллега остался висеть на страховочном тросе.