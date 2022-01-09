 

В Рязанском цирке во время представления упала гимнастка

09.01.2022, 15:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гимнастка упала во время представления в Рязанском цирке, она доставлена в больницу, где ей проводят необходимые исследования, сообщили в цирке.

«У нас сегодня на 12-часовом представлении произошло… Она работала на полотнах, закончился номер, и во время спуска с полотна… человеческий фактор сработал, она не удержалась и упала», – передает РИА «Новости» сообщение собеседника.

В цирке добавили, что по полученным результатам УЗИ внутренние органы артистки не пострадали. Она пока находится в больнице, где «ей делаю ряд диагностических процедур».

В прокуратуре региона сообщили, что по факту размещения информации о падении во время представления гимнастки организована проверка, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда.

В декабре в Тюмени канатоходец сорвался с высоты во время выступления. Известно, что два артиста медленно передвигались по канату, один из них в какой-то момент потерял равновесие и начал падать, а его коллега остался висеть на страховочном тросе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / На Олимпиаде 2020 в Токио уроженцы Украины завоевали 10 наград в составе других стран

27.02 / Данилов о прекращении вещания “Першого незалежного”: Может, это божья кара?

02.12 / Венгерские дипломаты заявили, что гимн Венгрии, который исполняли депутаты в Закарпатье, – это молитва

04.08 / В московском метро нашли тело мужчины в инвалидной коляске

27.02 / Times – европейцы «завидуют» британцам, но прививаться вакциной AstraZeneca не хотят

21.05 / В ГА ООН назвали условие создания международных сил для защиты палестинцев

03.12 / Пеле написал прощальное послание Марадоне

16.07 / В пожаре на мусорном полигоне в Евпатории заподозрили поджог

04.08 / Роскачество рассказало, как ускорить работу ноутбука

30.05 / Магазин шляп в США обвинили в антисемитизме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика