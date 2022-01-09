 

В Москве машина перевернулась на бок при выезде с парковки ТЦ «Филион»

09.01.2022, 15:56, Новости дня
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Автомобиль BMW перевернулся на бок при выезде с парковки ТЦ «Филион» на Багратионовском проспекте в Москве.

Произошедшее попало на видео, которое опубликовал телеканал «360». На кадрах записи видно, что автомобиль лежит на левом боку, повредив колесами забор, огораживающий территорию расположенного рядом здания. Что послужило причиной аварии, пока не известно.

Ранее рейсовый автобус попал в аварию на Калужском шоссе в столице и перевернулся после столкновения с легковым автомобилем.



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