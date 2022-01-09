Эксперт допустил возникновение дефицита рынка газа в Европе из-за «Силы Сибири 2»

Газовый рынок в Европе может стать более дефицитным, если «Газпром» увеличит поставки в Китай, в частности, по «Силе Сибири 2», сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, «Газпром», безусловно, продолжит поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам, но количество газа, проданного по спотовым сделкам и сверх минимальных контрактных объемов, может действительно снизиться. «Это может привести к тому, что «Газпром» перестанет быть балансирующим поставщиком «последней инстанции» в Европе, так как часть газа с месторождений Западной Сибири пойдет в Китай. В итоге рынок газа в Европе действительно может стать более дефицитным, а пики потребления будут покрываться за счет СПГ, за который придется конкурировать с Азией», – передает РИА «Новости» заявление Маринченко.

При этом аналитик отметил, что газ, поставленный в КНР по газопроводу – это дополнительные объемы СПГ, которые не будут куплены Китаем, а будут доступны другим покупателям, в том числе европейским.

Маринченко уточнил, что речь в вопросе о возможном дефиците газа на европейском рынке идет о ближайших 5-10 годах, но после того, как «Сила Сибири 2» будет введена в эксплуатацию. Он добавил, что вероятно, спрос на газ в Европе начнет сокращаться из-за энергоперехода.

По мнению эксперта, выход на китайский газовый рынок для «Газпрома» абсолютно прагматичная концепция: компания на долгосрочном горизонте может столкнуться с падением спроса на газ в Европе из-за перехода на возобновляемые источники энергии.

«Сила Сибири 2» – новый проектируемый газопровод, по которому газ будет транспортироваться в Китай через Монголию, на российской территории пересечет Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье. Расчетная экспортная мощность – 50 млрд кубометров в год.

Ранее стало известно о подготовке сделки РФ и Китая по «Силе Сибири – 2». По мнению обозревателя для британской Daily Express, Москве удалось договориться с Пекином о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», который позволит удвоить поставки российского трубопроводного газа в Китай и переиграть Европу. Автор статьи отметил, что РФ и Китай близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2».

Напомним, в последний день минувшего года официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР высоко оценили заявление президента РФ Владимира Путина о развитии российско-китайских отношений и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Ранее Путин заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, страны сотрудничают во многих областях.

В середине декабря президент России рассказал о подготовке технико-экономического обоснования по проекту газопровода из РФ в Китай через Монголию, который может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем РФ и Китаю нужен дублер «Силы Сибири».