Игра в наперстки: делайте ставки

Правительство РФ досрочно прекратило финансирование Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Что будет с амбициозными проектами.

После присоединения Крыма, санкций, падения рубля и кризиса в экономике щедрые дотации для полуострова стали предметом зависти большинства российских регионов. Но в слабеющей российской экономике и при уменьшающемся росте доходов бюджета становится все меньше денег для красивых жестов.«Жир останется, но не в тех масштабах»

Глава Крыма Сергей Аксенов в конце декабря прошлого года заявлял, что ФЦП может быть продлена с 2025 до 2030 года, а президент решил добавить финансирование, если будут готовые проекты. Сам Аксенов назвал сумму — 200 млрд рублей. 28 декабря вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин добавил, что обратился к президенту РФ с просьбой продлить ФЦП.

3 января российские СМИ облетела новость, что решением премьера Михаила Мишустина с 1 января досрочно прекращена реализация Федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года.

В постановлении правительства РФ № 2519 от 28 декабря 2021 года говорится, что теперь развитие полуострова будет осуществляться в рамках государственной программы с аналогичным названием. Если переводить с бюрократического языка на русский, то суть изменений сводится к следующему:

объекты ФЦП, по которым уже были заключены контракты с подрядчиками, профинансируют и достроят без изменений;

курировать госпрограмму будет профильный вице-премьер и специально созданный орган при Минэкономразвия;

будет ужесточен контроль за выбором подрядчиков;

будут назначены ответственные за конкретные проекты;

результатом будет считаться не процент освоенных средств, а количество объектов, введенных в эксплуатацию;

программу можно будет корректировать из соображений целесообразности реализации проектов (проще говоря, уже утвержденные проекты могут быть аннулированы).

Заместитель министра Минэкономразвития Сергей Назаров 28 декабря в интервью «Российской газете» сообщил, что всего в рамках ФЦП было запланировано возведение почти 900 объектов. Около 500 из них строятся, чуть меньше 50 еще не начали строить, оставшиеся объекты сданы в эксплуатацию.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года. Фото: РИА Новости

В то время, как Аксенов и Хуснуллин требовали продления ФЦП, Сергей Назаров заявил, что об этом говорить пока рано: «В конце 2022 года мы проведем оценку реализации ФЦП, оценку необходимости включения в нее новых объектов, тогда и будет понятно, нужно ли ее продлевать».

Между тем в пресс-службе Минэка «Новой» сообщили, что «все предусмотренные для развития региона мероприятия сохраняются и будут реализованы в рамках госпрограммы».

В постановлении о преобразовании ФЦП в госпрограмму нет перечня объектов, которые запланированы для развития региона, а обозначены только общие направления: образование, инвестиции, инфраструктура и показатели, которых необходимо достигнуть.

Инфографика: Алексей Комаров / «Новая»

Профессор кафедры социальной и экономической географии МГУ Наталья Зубаревич в разговоре с «Новой» отметила, что госпрограмма — только одна из форм финансирования. По части ФЦП оно прекратится, но у этих двух регионов именные дотации: у Севастополя больше 10 млрд руб., у Крыма больше 20 млрд руб. в год. Плюс останутся различные субсидии, но в рамках ФЦП они сократятся, уверена эксперт.

— Сейчас Крым и Севастополь получают из федерального бюджета на 60% больше, чем в среднем по стране, теперь денег станет меньше, но все равно они будут финансироваться лучше, чем большинство остальных регионов, — говорит Зубаревич. По ее словам, главные инфраструктурные проекты по Крыму в целом завершены, а по Севастополю еще нет. Именно поэтому, по данным за первые 10 месяцев 2021 года, республике уже урезали объем трансфертов на 20%, а Севастополю, напротив, — увеличили, сохранив финансирование в прежнем объеме.

— Бесконечного праздника не бывает, — говорит Наталья Зубаревич. —

Да, их все равно будут кормить лучше, чем другие субъекты, но не так шикарно. Жир останется, но не в тех масштабах.

Бывший глава корпорации развития Севастополя Олег Николаев в разговоре с «Новой» отметил, что считает прекращение ФЦП и появление отдельной госпрограммы повышением приоритета развития Крыма и Севастополя.

— Видимо, региональные оплошности и отсутствие осязаемых результатов реализации ФЦП в Крыму и Севастополе вынудили Москву полностью изменить подход и механизмы доведения бюджетных средств. Скорее всего, должна измениться и структура управления госпрограммой, — считает Олег Николаев. — Не исключено, что созданная на полуострове дирекция ФЦП под уже неактуальную форму администрирования доживает последние дни.

Щедрые авансы и никакого мошенничества

Пока остальные регионы потуже затягивали пояса, на полуостров начиная с 2014 года деньги из федерального бюджета сыпались как из рога изобилия. И ежегодно эти вливания увеличивались на сотни миллиардов.

Инфографика: Алексей Комаров / «Новая»

Показатели освоения средств в Крыму и Севастополе почти всегда были в районе 80–99%. Красивые цифры для отчетности у властей Крыма и Севастополя получались благодаря следующей схеме. В середине каждого года ФЦП корректировалась. Полуострову не только щедро добавляли еще несколько сотен млрд на развитие, но и переносили сроки окончания и начала строительства десятков объектов на другой год. Так, например, власти Севастополя в 2020-м отложили строительство объектов на сумму в 3,6 млрд руб., а в Республике Крым — на 12,8 млрд руб.

В итоге сумма, которую изначально было необходимо потратить на строительство, уменьшалась, а процент освоения средств значительно вырастал.

Вторая хитрость чиновников — щедрые авансы в конце года.

Например, в конце 2021 года власти Севастополя заключили крупных контрактов на суммы от 100 млн до 5 млрд рублей с выплатой аванса в размере от 50 до 90%. Ничего еще практически не сделано, а кассовое (то есть оплаченное) исполнение ФЦП уже превышает 10 млрд руб. И это если не брать в расчет более скромные контракты на сумму от 1 млн до 100 млн руб. Таким образом, если в середине осени процент освоения средств ФЦП иногда составлял от 5–20%, то к концу декабря происходил квантовый скачок и появлялись вполне успешные 80–90%.

А одновременно ширились все новые долгострои, срывались сроки сдачи объектов, менялись подрядчики.

Крымский общественник Александр Талипов в разговоре с «Новой» отметил, что смена ФЦП на госпрограмму — своеобразная оценка эффективности руководства полуострова, и она негативная. Это дополнительный инструмент контроля Москвы — от проектирования до ввода в эксплуатацию, уверен он. А также фильтр при выборе объектов наибольшей социальной значимости.

Александр Талипов. Фото из соцсетей

— Чтобы не было таких моментов, когда докладывают, что освоение ФЦП за год 99,3%, хотя есть объекты, которые даже не начали строить, либо они не введены в эксплуатацию, либо никогда не будут достроены, — поясняет Талипов. — В 2016 году в Старом Крыму проводили реконструкцию водовода, он до сих пор не введен в эксплуатацию и вряд ли когда-то будет введен.

Взятка, арест — романтика

Крупные федеральные дотации привели к регулярным хищениям бюджетных средств. Выбранные в спешке подрядчики не справлялись, а иногда вместе с чиновниками садились на скамью подсудимых. О самых крупных коррупционных скандалах «Новая газета» уже писала.

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