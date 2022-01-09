 

“Твоя грудь сейчас вывалится”. “Живой Кен”, который стал трансгендерной Барби, засветил огромный бюст на тренировке

09.01.2022, 15:52, Новости дня
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Образ Альвес в кадре дополнили черный корсет и черная защитная маска на лице.

“Держите его стильным и подтянутым, не вспотев!” – подписала она публикацию.

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Публикация от Jessica Alves (@jessicaalvesuk)

“Ты видишь, что твоя грудь сейчас вывалится? Господи!” – написала dayri_ec.

“Осторожно! Вывалится же все!” – прокомментировала milanasagalaeva.

Контекст:

Родриго Алвес родился 30 июля 1983 года в Сан-Паулу, Бразилия. Из-за гормонального дисбаланса в подростковом возрасте у него выросла грудь, и в 17 лет он перенес первую пластическую операцию по ее удалению.

В январе 2020 года британскому изданию The Mirror Алвес рассказал, что “на самом деле всегда ощущал себя именно Барби, а не Кеном”. В том же году он сделал операцию по смене пола и сообщил, что теперь его зовут Джессика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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