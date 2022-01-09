Делегация РФ прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности. Они начнутся 9 января в “узком составе”

ТАСС отмечает, что в состав российской межведомственной делегации вошли представители МИД и минобороны РФ.

Возглавляет ее замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

https://www.facebook.com/MIDRussia/videos/1037083223868292/

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире телеканала “Россия 1”, что на вечер 9 января “намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности”, ее цитирует ТАСС.

10 января “эта работа будет продолжена уже в широком формате”, добавила Захарова.

По ее словам, РФ “идет на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем”.

Рябков в комментарии российскому “Интерфаксу” заявил 9 января, что у РФ “совершенно нет” оптимизма относительно предстоящих контактов с США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен говорил 7 января, что во время переговоров между США и РФ в центре внимания будет “агрессия России в отношении Украины”.

Американскую делегацию в Женеве возглавит первый заместитель Блинкена Венди Шерман.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

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