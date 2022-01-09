 

Херсонская область может перейти в “оранжевую” зону карантина – Минздрав

09.01.2022, 15:52, Новости дня
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Херсонская область превысила динамику уровня госпитализаций – 78,6% при показателе 50%.

В то же время уровень заболеваемости составляет 65 (показатель составляет 75 на 100 тыс. человек), а уровень госпитализаций – 26,9 (показатель 60 на 100 тыс. населения).

В целом уровень заболеваемости по стране составляет 151 на 100 тыс. населения. Выше всего заболеваемость в Киеве – индикатор в столице показывает 357 на 100 тыс. населения.

Скриншот: moz.gov.ua

“Оранжевый” уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных карантинных ограничений, но считается сигнализирующим про приближение региона к “красной” зоне, отмечается на сайте Минздрава.

Решение о переходе региона в другую зону эпидопасности принимает государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в случае, когда индикаторные показатели Минздрава, соответствующие тому или иному уровню, сохраняются на протяжении нескольких дней.

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 30 декабря все регионы находятся в “желтой” зоне.

Осенью ряд областей и Киев были в “красной” зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в “желтую”. Последними – 30 декабря – “красную зону” покинули Волынская и Запорожская области. 

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для “желтого” уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в “желтой” зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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