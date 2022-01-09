В Казахстане амнистировали школьника, уронившего портрет Назарбаева

Ранее окончания пятилетнего срока пребывания в трудовом лагере для перевоспитания трудной молодёжи “Насвау” вышел на свободу школьник Ернар Алибеков, осуждённый за то, что уронил портрет бывшего президента и действующего лидера нации Нурсултана Назарбаева. Приказ об амнистии подписал действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В связи с взятым курсом на либерализацию законодательства и соблюдения европейских принципов свободы взглядов считаю необходимым выпустить на свободу Алибекова Ернара Кемелевича, учащегося школы №82 города Алматы», – приводят текст указа президента казахстанские СМИ.

Подростка вернут к обучению в 8-м классе общеобразовательного учреждения, а его семье будут выплачены из бюджета 200 тысяч тенге, уплаченных ранее в качестве штрафа.

В 2019 году юноша во время уборки в классе мальчик решил протереть пыль на портрете первого президента Республики Казахстан, но случайно выронил фотографию Назарбаева. Свидетелем произошедшего стали директор и классный руководитель Ернара, находившиеся на тот момент в кабинете. Портрет упал на грязный пол, к тому же у него разбилась рамка. Тогда школьник был приговорен к принудительному перевоспитанию, а его родители к штрафу.

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