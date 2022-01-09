 

Radio France – французские учителя готовятся к забастовке, устав от санитарных требований властей

09.01.2022, 15:43, Новости дня
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Профсоюзы учителей призывают работников сферы образования к забастовке 13 января, протестуя против постоянно меняющихся антиковидных правил в школах на фоне нехватки персонала, пишет Radio France. По словам представителя одного из профсоюзов, степень усталости и раздражения среди преподавателей достигла невиданных масштабов. При этом правительство вместо помощи учебным заведениям ежедневно рассылает новые требования, отмечается в статье.


AP

Профсоюзы учителей выступили против борьбы правительства с эпидемией COVID-19 в школах, пишет Radio France. «Новые объявления появляются каждый день, кроме того, существует нехватка персонала, поскольку количество заражений растёт», — негодует генеральный секретарь профсоюза учителей SE-Unsa Стефан Кроше. Как передаёт сайт радиостанции, этот профсоюз, как и другие, призывает к забастовке работников государственного образования в четверг 13 января с целью «обеспечить условия для школы в период волны «омикрона». «Мы пытались выразить это всеми способами, но нас не услышали», — возмущается представитель учителей.

«На местах напряжение чрезвычайно велико», — тревожится Кроше. «Мы никогда не видели такого уровня раздражения и истощения», — добавляет он, рассказывая, что часть его коллег проводит вечера в слезах, «отправляя сообщения семьям, чтобы они поняли новую процедуру».

Если правительство хочет, чтобы профсоюзы отозвали свой призыв к забастовке, оно должно «взять на себя обязательство работать иначе, снизить давление», — считает Стефан Кроше. Он призывает государство обеспечить учителей средствами защиты и требует установления «посильного и применимого санитарного протокола».

«У нас часть учеников находится в учебных заведениях, а другие дома. Я не понимаю, почему министр говорит, что мы можем обеспечить всё: и очное обучение, и дистанционное обучение, когда у нас не хватает учителей», — возмущается представитель профсоюза.  В этом контексте Стефан Кроше требует от правительства смирения и совместной работы со школами вместо ежедневной рассылки новых объявлений о санитарных правилах.



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